從1400萬變1188萬！七都房價全面下修、這縣市最慘

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供
經濟前景不明、政策調控，加上貸款條件緊縮，永慶房產集團統計七大都會區總價中位數，今年上半年和去年同期比較，七都全部下修，新竹縣市年減15%最多，其次為高雄年減14%，北北桃也呈微幅修正。

根據永慶統計，2025年上半年新竹縣市成屋總價中位數下修最深，從去年上半年的1,400萬元，降至1,188萬元，一戶減少212萬元，年減幅達15.1%；高雄市則是從955萬元跌至820萬元，年減幅也達14.1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市過去受惠於半導體產業蓬勃發展與高收入人口移入，房價漲幅十分快速，在去年甚至一度超越新北市，成為七都總價中位數第二高的縣市。

不過，隨著近期新青安補助與房貸利率條件收緊，房價負擔能力備受考驗，加上經濟前景不明，買方出手轉趨保守，市場快速降溫，原先房價漲多的區域率先回調，賣方不得不下修價格以利出售，導致總價出現明顯修正。

高雄市部分，陳金萍指出，高雄市過去幾年房市受惠於科技題材、區域重大建設利多及人口回流，價格一度快速攀升，價格已逐步超出在地首購與換屋族的負擔能力。

加上去年下半年開始，銀行房貸緊縮與央行祭出第七波選擇性信用管制後，成屋市場面對貸款成數縮減、青年購屋補貼審查更嚴等政策壓力，市場購屋需求放緩，轉為觀望或暫緩進場，帶動成屋價格因此出現修正。

北北桃三都雖同樣面臨市場修正壓力，但整體價格變動相對平和，跌幅均在3%以內，呈現「溫和下修」格局。其中台北市、新北市2025年上半年總價中位數達2,050萬元及1,280萬元，仍為全台房價最高區域。

陳金萍表示，雙北地區自用與置產買盤支撐力道強勁，房價變化較小，但價格已逐步鬆動。與去年同期相比，台北市有1.3%的跌幅；新北市則較去年同期有1.5%跌幅。

桃園是此次統計中總價中位數變化幅度最小的縣市，陳金萍分析，桃園市近年有桃園航空城、亞洲矽谷2.0以及捷運綠線等重大建設題材，挹注地方發展動能。

此外，相較雙北地區，桃園房價基期相對親民，磁吸了許多「脫北族」，需求相對強勁，自住與首購族支撐力道穩定，也因此即使在高利率與政策干預的環境下，價格波動也相對較小。

2024年至2025年上半年七都成屋總價中位數變化。資料來源／永慶房屋
