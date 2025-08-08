亞泰金屬上半年每股獲利2.17元 亞電每股虧損0.76元

PCB族群相關設備耗材廠財報公布，亞泰金屬（6727）上半年每股獲利2.17元 。至於材料商亞電（4939）每股虧損0.76元。

亞泰金屬公布2025年第2季合併營收達419,588仟元，受惠旗訂單認列進度，營業利益達75,578仟元，唯第2季受到業外匯兌損失43,121仟元影響，使上半年稅後淨利為24,706仟元，每股稅後盈餘(EPS)為0.92元。

亞泰金屬表示，第2季受惠於CCL銅箔基板相關業者持續擴大產能布局，尤其多數廠商積極推進海外設廠進程，以強化供應韌性與區域服務能力，帶動集團旗下高階CCL含浸設備訂單驗收認列案量提升，帶動第2季整體銷售表現。

亞泰金屬指出，集團憑藉多年深耕含浸製程技術之研發實力，以及可因應不同材料特性提供客製化解決方案的能力，且公司仍持續深化設備組裝自製率、產品組合優化等，並配合客戶開發新製程，提升公司於整體市場競爭力，挹注2025年第2季毛利率、營業利益率仍分別達28％、18％表現。

展望2025年下半年，隨著AI技術應用、電動車及5G/6G通訊技術加速發展，帶動高頻高速傳輸銅箔基板需求持續增加趨勢，帶動相關設備投資動能延續，且亞泰金屬仍積極爭取擴產設備商機，並同步優化楊梅一、二廠生產配置與內部製程效率，提升整體交付速度與接單彈性，助力滿足客戶訂單交期，提升公司於整體市場競爭力，以期進一步堆疊業務良好發展動能。

至於亞電公告2025年上半年營運成果，合併營收為新台幣6.88億元，由於昆山、東台兩廠對中國風險客戶進行控制出貨因應而未達規模經濟，毛利率為20.75%，較去年同期下滑，營業損失46,105仟元，主要係因預先提列破產客戶呆帳損失達50,339仟元，業外部分則受到第2季新台幣快速升值，使上半年匯兌損失高達34,025仟元，稅後淨損74,824仟元，每股稅後損失為0.76元。

此外，亞電新竹總部辦公室於6月25日遇火災延燒波及，所幸非上班時間並無人員傷亡，災害損失估計包含倉庫報廢存貨與辦公室固定資產為7,858仟元，並已於第2季提列完畢，目前已啟動保險申請，後續亦將委請律師針對起火單位提出賠償事宜。