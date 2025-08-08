快訊

超高齡社會下賴清德揭健康三支柱願景 曝王金平6字「回春」秘訣

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
賴清德總統、衛福部長邱泰源今出席高齡健康產業博覽會。記者李青縈／攝影
賴清德總統、衛福部長邱泰源今出席高齡健康產業博覽會。記者李青縈／攝影

我國今年將正式進入超高齡社會，賴清德總統暴露健康三大支柱願景，包含精進醫療品質、啟動長照3.0，以及高齡健康產業完善。他笑稱，今年高齡健康產業博覽會主題是「再青春」，立法院前院長、生策會創辦人王金平是很好的範本，而他有6字養生秘訣就是「心裡沒有壓力」，人自然就會健康。

第二屆高齡健康產業博覽會今起連3天在台北世貿舉辦，參展單位涵蓋涵蓋中央與地方政府機關、醫學中心、金融金控與跨域整合產業（食、衣、住、行、育、樂），展現銀髮經濟的創新潛能與龐大商機。生策會長翁啟惠指出，台灣今年邁入超高齡社會，人口結構轉變會帶來生活、消費等新需求，希望博覽會引導產業及早佈局，也響應健康台灣願景。

經濟部長郭智輝表示，每5人就有1人是高齡長者，必須要積極正向面對高齡化時代，經濟部部長期推動相關領域發展，打造大健康產業發展，串連不同領域的產品在高齡日常運用，邁向長壽新經濟。衛福部長邱泰源說，「健康台灣深耕計畫」專注於人才培育與智慧醫療發展，其中徵案總共430件計畫，與長期照顧及高齡健康相關者達95件，充分展現各單位及醫療體系對於高齡與醫療發展的高度關注。

賴總統說，目前65歲以上長者約457萬，占19.6%，今年沒有意外會進入超高齡社會人口占比達20%，因此面對高齡者健康問題，應該穩固「三大健康支柱」。第一是「精進醫療品質、增加健保經費」，也啟動健康台灣深耕計畫，從今年開始到2029年投入近500億新台幣，也增加胃癌篩檢等，希望可以達到早期治療的目標。

第二支柱是「是更符合需求的長照3.0」，賴總統表示，前總統蔡英文已經建立優質的、平價的長照2.0，滿意度高達9成，明年開始要推動長照3.0，導入智慧照顧等，讓醫療與長照更緊密結合，達成健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

第三支柱為「多元完善的高齡健康產業」，賴總統說，長者除了醫療、長照之外，包括食衣住行育樂，都需要更完善的配套服務，才能夠讓生活更充實、生命更完整。根據統計，我國今年高齡產業商機將達到3.6兆元，如何從高齡者的需求角度出發，善用科技、善用AI、善用長者的智慧跟勞動力，營造友善高齡者的環境，為高齡者提供創新服務，這不僅僅是業者的目標，也是政府的責任。

