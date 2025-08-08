高齡健康產業博覽會開幕 賴總統：三大政策打造友善高齡環境開創商機

第二屆「高齡健康產業博覽會」8日舉行開幕典禮，賴清德總統致詞時表示，面對超高齡社會來臨，政府已祭出三大政策，打造友善高齡環境並開創商機，讓台灣成為全球高齡化國家的幸福典範，預估2025年高齡市場商機規模將達3.6兆元。

第二屆高齡健康產業博覽會盛大開幕，賴總統、經濟部長郭智輝、衛福部部長邱泰源、與生策會會長翁啟惠齊聚會場，與產官學研界代表共同為台灣高齡健康產業的未來發展定下政策方向與產業願景。

賴總統指出，台灣即將邁入「超高齡社會」，65歲以上人口比例今年將突破20%。他強調，照顧高齡者健康是「健康台灣」的核心，政府將從三方面著手：一是精進醫療品質，推動健保改革並投入近500億元執行「健康台灣升等計畫」，擴大癌症篩檢並成立百億癌症治療基金，同時推動「888三高防治計畫」以長期控制慢性病；二是升級長照服務，2026年啟動長照3.0，導入智慧照護、預防保健與健康促進，實現「健康老化、在地安老、尊嚴善終」；三是發展多元高齡健康產業，善用科技、品牌與長者勞動力，打造友善高齡環境並開創商機，預估2025年市場規模將達3.6兆元。

郭智輝表示，高齡化浪潮既是挑戰也是機會，台灣應積極結合基礎創新與國際佈局，推動智慧醫療與高齡科技應用，打造全球健康產業重鎮。本屆博覽會由生策會與各部會、法人及企業合作，設立「高齡健康產業主題館」，展示智慧生活、醫療照護及健康促進的創新成果，加速高齡科技產品與服務落地。

翁啟惠指出，高齡健康產業是因應人口結構轉變的關鍵力量，無論是產品設計、服務模式、科技發展還是制度建構，都必須持續創新。今年共有逾350家機構與企業參與展出，規模與人數均較首屆大幅成長1.5倍，顯示產業蓬勃動能。他並重申「健康台灣」八大目標，特別是導入智慧科技產品、整合醫療與社會資源，打造多元連結的整合照護服務。

賴清德表示，台灣在全球ICT產業的關鍵地位，能為高齡科技應用提供絕佳優勢，未來將結合醫療、長照、智慧生活與社會參與，提升長者生活品質，讓台灣成為全球高齡化國家的幸福典範。