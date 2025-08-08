高齡產業商機達3.6兆元 賴總統盼用 AI 營造友善環境

賴清德總統8日出席「第二屆高齡健康產業博覽會開幕典禮」，他指出，2025年台灣高齡產業商機將達到3.6兆元，善用科技、AI營造友善高齡者的環境，為高齡者提供創新服務，不僅是業者的目標，也是政府的責任。

賴總統致詞時，首先提到，難得今天也是八八父親節，祝福全國辛苦的父親佳節快樂，感謝大家為家庭、為社會的貢獻。

賴總統表示，很高興再次受邀出席「高齡健康產業博覽會」。感謝生策會創辦人王金平、會長翁啟惠、各位副會長以及歷任幹部的努力，積極搭建政府與產業之間的橋梁，啟動醫療、科技、生物科技三大領域整合的超前部署。

賴總統指出，今年的博覽會，在王金平、翁啟惠的號召下，由資政沈榮津做策劃，無論參展廠商、還是展位的數量，規模都比去年盛大。祝福今天活動圓滿成功，能夠達到預定的目標，對未來台灣的高齡健康產業能夠奠定下更好的基礎。

賴總統認為，作為台灣首位醫師出身的總統，國人的健康，是他的重要職責之一，希望能夠跟醫界、社會各界共同打造健康台灣，讓國人更健康，國家更強，也讓世界擁抱台灣。而要達成這個目標的重要關鍵，就是要照顧好高齡長者的健康。

今年台灣將邁入超高齡社會，目前65歲以上長輩，人數大約457萬左右，占人口比例為19.6％，今年若沒有意外就會進入20％「超高齡社會」。賴總統說，在這種狀況之下，更加要團結、用心、做好對策，面對高齡者健康問題。

賴總統表示，必須強化鞏固三大健康支柱。第一支柱，是不斷精進醫療品質，提高最好醫療服務。去年他上任後，除了秉持「以病人為中心」的精神，推動健保改革，並且大幅增加健保經費，改善醫療人員的工作環境，也啟動「健康台灣深耕計畫」；期限從114-118年，總經費近500億新台幣左右。

賴總統提到，第二支柱，是更符合需求的長照3.0。在前總統蔡英文努力下，已建立優質、平價、普及的長照2.0，滿意度高達9成以上。2026年開始，將推動長照3.0，透過提升機構量能、導入智慧照顧、納入預防保健、健康促進，讓醫療與長照更緊密結合，讓服務更符合需求，達成健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

賴總統也說，第三支柱，是多元完善的高齡健康產業。長者的健康，除了醫療、長照外，還包括食衣住行育樂，都需要更完善的配套服務，才能讓生活更充實、生命更完整。

賴總統透露，剛剛進到會場前，他跟王金平邊走邊聊天，談及今年題目是「再青春」，他認為最好的model就是王金平。他向王請教，為什麼越來越年輕？王金平傳達一個秘方：心理健康很重要。心理沒有壓力，人就會健康，和大家分享王金平的養生之道。

賴總統說，「再青春」今年博覽會，從健康照護、財務安全、高齡就業、宜居城市到樂活人生等，可以說面面俱到；參展廠商從科技大廠到食品品牌，從金融金控到智慧建築業者，也包括地方政府，今天都在現場。這也代表大家都關心高齡者的健康，大家也有志一同，在照顧高齡者健康過程中，也能夠推高齡健康產業，也代表著台灣高齡產業未來的發展，可以說是欣欣向榮。

據統計，2025年台灣高齡產業商機將達到3.6兆元。賴總統表示，如何在台灣邁入超高齡社會時，從高齡者的需求角度出發，善用科技、善用AI、善用長者的智慧與勞動力，營造友善高齡者的環境，為高齡者提供創新服務，這不僅僅是業者的目標，也是政府的責任。