援助南部受災戶 幣安空投價值120萬美元 BNB

因應近期台灣南部致災性豪雨所造成的損害，全球交易量暨註冊用戶數最大的虛擬資產交易所幣安，8日宣布將向本次受災最嚴重地區的幣安用戶空投價值高達一百二十萬美元的BNB（約合新台幣三千五百萬元）。

用戶身份認定將以用戶在幣安所提供之地址證明（POA）在本次受衝擊尤甚的南部地區，包括：彰化縣市、雲林縣、嘉義縣市、台南市與高雄市為準。

在2025年8月7日前就已完成POA認證的既有用戶，將在其幣安帳戶直接收到80美元等值的BNB代幣券。此外，若是在2025年8月7日至8月20日（含）間完成POA認證的前15,000名受災地區既有用戶，則將可獲得價值30美元等值的BNB代幣券。該慈善捐款預計將於8月14日起陸續空投至符合資格的用戶帳戶當中。

幣安執行長鄧偉政表示，幣安掛念每一位受到南台灣嚴重水災影響的社群與用戶，期盼透過這筆捐款能夠給予他們即時和實質的援助。我們也衷心期盼，每一位受影響的人們都能夠儘早恢復往日生活。

值此困難時刻，幣安將堅定與我們的用戶和社群同在。過去，幣安慈善也曾在花蓮強震後提供援助，並且也在泰國、緬甸、阿根廷、土耳其及歐洲等地發生自然災害時伸出援手。