台積可獲關稅豁免 特用化學品協力廠跟著旺

美國總統川普宣布在美投資設廠即可豁免半導體關稅，台積電美國廠建設逐步推進，可望獲得關稅豁免，同步帶旺永光（1711）、台特化、勝一、三福化等台積電特用化學品協力廠，營運齊步邁入高成長期。

特用化學品在半導體製程扮演要角，台特化生產半導體薄膜沈積製程使用的矽烷類氣體，經過多年研發改良，品質漸獲提升。2018年中美晶集團入股三成，成為台特化最大股東，隔年獲台積電表揚為優良供應商。

台特化現階段主力產品是半導體先進製程關鍵材料矽乙烷（Disilane），用於半導體化學氣相沈積（CVD）製程，營收占比約65%至75%，在邏輯IC先進製程業界供應量排名全球第一。

台特化並開發出新產品無水氟化氫（AHF），可應用於半導體製程中的晶圓沈積薄膜蝕刻等，由於先進製程對蝕刻精準度與純度要求更高，帶動AHF需求量大增，預期下半年放量，將成未來台特化主要成長動能。

勝一為溶劑供應商，其電子級溶劑營收占比已逾五成，面對不斷增長的半導體市場需求，該公司積極投入資源，以強化市場競爭力。為滿足日益嚴苛的半導體製程規格要求，勝一不僅升級設備以提升溶劑純度，同步積極擴大電子級溶劑產能。

作為台積電CoWoS先進封裝製程中的關鍵化學材料供應商之一的三福化，隨著台積電不斷擴大CoWoS產能，對先進製程化學材料的需求也水漲船高，直接為三福化帶來更多的訂單，將進一步帶動三福化光阻剝離液（Stripper）加速放量。

台積電為確保製程關鍵材料光阻供應穩定，加速推動光阻在地供給，讓國內光阻原料供應廠永光直接受惠。據了解，隨著台積電產能擴張，去年台積電光阻供應商在台設立第一座極紫外光（EUV）光阻劑廠。