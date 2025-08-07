台化洪福源：金九銀十 市況可期
台塑四寶看今年後市營運展望，年初以來表現最保守的台化，到了第3季將看到曙光，台化（1326）董事長洪福源樂觀看待8月以後的營運，顯示四寶即起可望漸入佳境。
洪福源昨（7）日表示，7月雖然合併營收因關稅尚不明朗，比6月減少6%，但損益轉虧為盈，8月合併營收將有成長，損益保守樂觀，今年「金九銀十」市況可以期待。
洪福源指出，台化7月營運雖困境仍在，但往向好方向發展，包括關稅、匯率都趨於正向，大陸反內卷持續推進，市況不看淡。
