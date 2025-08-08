聽新聞
和大董事長 沈千慈接任
和大（1536）昨（7）日舉行董事會，通過由原執行長沈千慈接任董事長，原董座沈國榮轉任和大集團總裁。沈國榮表示，集團事業規模擴大，未來將強化集團事業整合，並將重心放在轉投資和大芯科技的發展。
和大董事會並通過第2季財報，受匯損與關稅相關問題影響，上半年稅後虧損5.32億元，每股虧損1.91元。另外，7月合併營收4.01億元，月增13.5%，年減20.48%。累計今年前七月合併營收27.6億元，年減23.96%。
和大積極開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為AI機器人設備打造核心關鍵零組件，目前已接洽三家國內外機器人設計案，其中有兩家公司開始試樣，一家公司報價，預計2026年量產出貨，營運迎來爆發成長。
隨著美國關稅稅率明朗，客戶逐漸恢復拉貨，和大預期公司營收將擺脫谷底，重回成長軌道。由於已與客戶達成關稅協議，由客戶全額吸收關稅支出，對公司財務獲利無影響。
