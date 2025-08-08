台中新光三越9月底回歸 有望搶攻周年慶檔期

新光三越昨（7）日表示，全台百貨「店王」台中新光三越已向台中市政府提出復業申請，可望9月底回歸。業界估計，該店停業半年來營收損失逾百億元，今年可能痛失店王寶座，但新光三越集團穩居百貨龍頭的展望不變。

台中新光三越今年2月13日發生氣爆意外事件，停業迄今逾六個月。廠商昨天陸續接獲新光三越通知「做好復業準備」。許多櫃姐得知後相當開心，表示終於可以回到工作崗位，維持穩定生計。

圖／經濟日報提供

漢來美食（1268）也證實已接獲相關通知，位於台中新光三越五樓的「名人坊」將恢復營運。據了解，「名人坊」台中新光三越店一年貢獻營收近1億元，停業六個多月業績損失約5,000萬元。

新光三越表示，全案依規定申請恢復使用，若經核可，預計9月底恢復營運；未來也將以最高規格安全標準，秉持「安全第一、業績其次」的最高原則。

台中市都發局長李正偉指出，台中新光三越先前依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，原計畫工期到今年11月，目前正依規定申請變更到9月，同時申請各樓層的室內裝修和變更使用。

李正偉強調，後續須經專業技師簽證，針對有損壞應修復，及無損壞安全無虞部分整棟盤點修復，同時必須經第三公正單位確認後，始能依規向都發局申請恢復使用。

台中新光三越停業以來，不僅讓整體百貨業績下滑，也為高端精品與餐飲品牌帶來實質壓力。

根據統計，今年上半年大台中百貨總營收約332.7億元，年減14.2%，減少逾55億元。同期間，新光三越營收從116.8億元大減至40.8億元，年減幅度高達65%，使中部百貨整體成長力道受到巨大衝擊。

台中新光三越涵蓋800多個櫃位，估計影響超過4,000名櫃姐及銷售人員。雖部分員工被調往其他據點支援，但因業績抽成制度與消費客層差異，多數人實質收入明顯減少。

業界評估，若能趕在9月底復業，恰逢年度最大檔周年慶，以往年業績表現來看，至少可帶來約50億元業績，並有助吸引台中市場人潮回流，對整體商圈、員工及顧客而言，都是好消息。

針對國內三大百貨營業概況，2024年新光三越全台業績956億元，遠百為610億元，遠東SOGO為525億元。