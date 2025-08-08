新光三越台南開新店 將挹注業績

面對百貨市場競爭激烈的現況，新光三越持續拓展版圖，計劃每年至少開設一家新店。外傳新光三越台南小北門店將於8月中旬試營運，有助提升整體集團營運動能。

新光三越日前表示，將攜手南山人壽開設台南第三家分店小北門店，這是新光三越第16家分店，總營業面積為1.1萬坪。

新光三越表示，小北門店位於「南山台南廣場」，商場中餐飲區域占比較其他店更高，並引入娛樂設施及影城，以年輕、潮流風格為主要定位，可望吸引大量年輕消費者。此外，該店包含許多台南獨家品牌，並引進日本人氣超市「LOPIA」。

新光三越目前全台有15店、20館，總營業面積近30萬坪，年吸引超過1.3億人次顧客，穩居台灣百貨龍頭。儘管面臨電商崛起、國際經濟變動等挑戰，新光三越過去幾年仍穩定增長。

隨著小北門店試營運，預期將帶動台南及周邊市場的消費，對新光三越全台業績有正面幫助，也有助分散台中新光三越停業帶來的營收壓力。

台南小北門店開設是對新光三越整體營運的有力支援，為未來成長提供新的動能。