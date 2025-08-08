聽新聞
0:00 / 0:00

隆大斥資55億 高雄蓋大樓

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

隆大營建（5519）昨（7）日公告，獲高雄捷運局公辦都更最優申請人，將投資55.6億元，規劃興建樓高28層、地下六層約400戶建案，開發量體約1.7萬坪，打造成輕軌五權國小站周邊TOD導向超高層新地標大樓。

隆大營建副董事長陳又齊表示，基地位居三多商圈核心地帶，若進行順利，預定二年內開工。據了解，目前高雄三多路與四維路商圈一帶新成屋與預售屋，每坪價位介於43萬至46萬元。

高市府捷運局表示，這是捷運局完成的第九個土地開發招商評選案件，累計為高雄市將創造近400億元收入挹注捷運建設。此案開發基地鄰近輕軌C34五權國小站，市府可分回權利價值權利金至少26.2億元，全案預計2028年1月開工、2032年底取得使用執照。

捷運局說明，除挹注捷運建設經費，市府將取得公益設施室內270坪日間照顧中心，以及室內150坪環保局辦公室等，提供長輩白天的照護服。

捷運 輕軌

延伸閱讀

民進黨廉政會沒有停權 林岱樺表態繼續參選高市長

影／林岱樺燦笑比愛心 「未被停權、繼續參選高雄市長」

女子失聯多日...家屬高雄報案協尋3天 今新北警尋獲已香消玉殞

台29線高雄甲仙四德大橋路段 砂石車逆向衝撞電桿...駕駛命危

相關新聞

台中新光三越9月底回歸 有望搶攻周年慶檔期

新光三越昨（7）日表示，全台百貨「店王」台中新光三越已向台中市政府提出復業申請，可望9月底回歸。業界估計，該店停業半年來...

策略思維／BCG董事總經理馮博堅 併購後整合 讓1+1>2

全球經濟面臨不確性與競爭加劇的環境，企業正積極尋求提升韌性、加速成長，並在競爭壓力下勝出的因應之道。波士頓顧問公司（BC...

會計師看時事／善用TNFD框架 管理自然風險

台灣四面環海，鄉鎮縣市存在著依賴海洋資源維生的村莊與居民，然而近年時有所聞魚群數量驟減，漁獲量不斷下滑，村民開始意識到，...

卓越社會企業／三小文創 傳達友善農業理念

以「小人物、小土地、小滿足」為核心理念的社會企業「三小文創有限公司」，在第二屆聯經人文企業獎中獲得「地方發展獎」卓越獎。...

新光三越台南開新店 將挹注業績

面對百貨市場競爭激烈的現況，新光三越持續拓展版圖，計劃每年至少開設一家新店。外傳新光三越台南小北門店將於8月中旬試營運，...

隆大斥資55億 高雄蓋大樓

隆大營建昨（7）日公告，獲高雄捷運局公辦都更最優申請人，將投資55.6億元，規劃興建樓高28層、地下六層約400戶建案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。