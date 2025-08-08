聽新聞
隆大斥資55億 高雄蓋大樓
隆大營建（5519）昨（7）日公告，獲高雄捷運局公辦都更最優申請人，將投資55.6億元，規劃興建樓高28層、地下六層約400戶建案，開發量體約1.7萬坪，打造成輕軌五權國小站周邊TOD導向超高層新地標大樓。
隆大營建副董事長陳又齊表示，基地位居三多商圈核心地帶，若進行順利，預定二年內開工。據了解，目前高雄三多路與四維路商圈一帶新成屋與預售屋，每坪價位介於43萬至46萬元。
高市府捷運局表示，這是捷運局完成的第九個土地開發招商評選案件，累計為高雄市將創造近400億元收入挹注捷運建設。此案開發基地鄰近輕軌C34五權國小站，市府可分回權利價值權利金至少26.2億元，全案預計2028年1月開工、2032年底取得使用執照。
捷運局說明，除挹注捷運建設經費，市府將取得公益設施室內270坪日間照顧中心，以及室內150坪環保局辦公室等，提供長輩白天的照護服。
FB留言