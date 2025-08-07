台塑化看未來油價走勢：全球需求減少 供需基本面轉弱、價格轉為弱勢

台塑化（6505）7日表示，全球原油供給充沛，且9、10月全球將逐步進入煉廠密集檢修期，致全球原油需求減少，原油供需基本面轉弱，導致油價較為弱勢，但川普揚言8月8日針對購買俄羅斯石油的國家課徵二級關稅，若只針對印度課徵，市場預估可能導致單日150萬桶俄羅斯原油供給中斷，提供油價下檔支撐。

台塑化表示，今年8月3日，OPEC+自願減產八國決定，9月再次增產單日54.7萬桶，總計4~9月增產每日約250萬桶，使OPEC+原油供給持續增加，加上美洲地區的加拿大、蓋亞那及巴西原油產量持續增加，導致全球原油供給充沛，且9、10月全球將逐步進入煉廠密集檢修期，國際能源署預估9月全球煉廠原油加工量比8月減少單日180萬桶至8,360萬桶，10月再比9月減少單日190萬桶至8,170萬桶。

針對近期煉製毛利分析，台塑化指出，8月抵達西北歐的柴油數量開始增加，預計可回升到160萬噸以上，因中東柴油供應及出口持續回升，使歐洲柴油價差逐漸從高點下跌，且南韓煉廠持續大量出口柴油至東南亞，中國大陸柴油出口亦增加到每月80萬噸，拖累新加坡柴油價差從高點下跌，但印度煉廠被歐盟制裁後，7月柴油出口比6月減少13萬噸至11萬噸，未來幾個月柴油出口受限，加上9、10月為全球煉廠密集檢修期及歐洲柴油備貨季節，使柴油價差有所支撐。

此外，美國駕車旺季逐漸結束，預計美國汽油需求將逐步減少至單日900萬桶以下，加上歐洲及奈及利亞汽油供給強勁，墨西哥煉廠(34萬桶/日)產量亦逐漸增加，使大西洋汽油供給偏多，且韓國及沙烏地阿拉伯持續大量出口汽油至東南亞，導致東南亞短期難以去化汽油，使新加坡汽油價差維持弱勢。

石化原料走勢分析方面，台塑化認為，近期石化原料價格小幅下滑，下游需求仍受中國大陸與美國關稅不確定性影響，難以回升，目前輕裂廠毛利維持低迷，後續仍待觀察亞洲輕油裂解廠開工率及中國大陸產能調整政策動態。

產能利用率方面，台塑化說明，煉油廠8月份煉量預計單日50萬桶（93%），第3季平均單日47.5萬桶（88%），輕油裂解廠OL#2進行年度定檢及配合下游實際需求，預計第3季平均產能利用率61%。