利百代攜手東海大學 打造全台首座大學親子館

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
開幕現場舉辦「童遊會」，邀請親子參加「彩繪小牛的日常」繪畫課程。東海大學提供
台灣文具領導品牌「利百代國際實業」為了展現企業社會責任，將資源投注於教育發展，與東海大學攜手合作的「利百代親子形象館」，於東海大學乳品小棧地下一樓正式啟用，為全台首座設於大學校園內、結合品牌美學與家庭共學概念的創新空間。

開幕儀式由利百代國際實業董事長門田明輝，與東海大學校長張國恩、副校長詹家昌、婦女會長羅薏蓮，以及企管系友會長陳淞屏、東大附中前家長會長涂蔚等人共同剪綵，象徵產學合作、共同投資下一代的重要里程碑。

形象館由利百代出資整建，東海大學導入教育與設計資源，融合品牌精神與在地文化，創造出兼具學習功能與情感連結的場域。

整體空間設計融合東海大學最具代表性的乳牛主視覺元素，不僅呼應地點特色，也強化場域辨識度與親切感。館內未來將規劃繪畫、說故事、創作體驗等親子課程，開放社區參與，推廣家庭共學、促進親子關係。

本場域也結合文創與地方設計能量，打造全台唯一的「路思義教堂積木牆」，成為最吸睛的打卡熱點。路思義教堂為東海地標，透過積木重現，不僅展現東海建築精神，也讓孩童在拼組中發揮創意與空間理解能力，寓教於樂。

除了積木牆，形象館也展售限定設計商品，包括「路思義教堂夜燈」，以夜光投射出教堂屋頂曲線，兼具設計感與收藏價值，僅於此場域限量販售。現場也規劃利百代文創商品專區，展售多款結合品牌經典元素的親子文具、設計生活品，讓參與者將這份記憶帶回家，延續學習與陪伴的價值。

門田明輝表示：「我們不怕少子化，更希望用行動證明，孩子少，不代表教育可以少。利百代深耕台灣超過一甲子，這次選擇投資教育，是我們對未來最有信心的賭注。」他也強調，親子形象館不僅是一個場域，更代表企業投入社區、陪伴家庭的具體實踐。

張國恩則表示，東海大學一直強調「大學不只是象牙塔，而應成為社會資源的平台」。親子形象館的誕生，是大學推動社會參與、地方連結與教育創新的具體展現。他也期待未來有更多在地合作，讓大學真正融入市民生活，成為各年齡層都能受益的學習場域。

開幕現場同步舉辦「童遊會」活動，邀請家庭報名參加「彩繪小牛的日常」繪畫課程，結合乳牛主視覺與創作引導，讓孩子在自由塗鴉中探索自我表達，也與空間氛圍形成對話。活動吸引不少家長帶著孩子一同參與，現場笑聲不斷，反應熱烈。

「利百代親子形象館」位於台中市西屯區東海大學乳品小棧地下一樓，目前已正式開放，預計每季舉辦固定活動與課程，並與教育機構、社區團體合作推廣共學理念。未來將持續擴大內容規劃，成為台中家庭假日親子互動的熱門場域，也讓利百代的教育價值深植人心。

利百代國際實業董事長門田明輝(右)與東海大學校長張國恩共同主持開幕式。東海大學提供
利百代國際實業與東海大學攜手合作的「利百代親子形象館」正式啟用。東海大學提供
利百代國際實業與東海大學攜手合作的「利百代親子形象館」正式啟用。東海大學提供

東海大學

