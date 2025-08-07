台化董事長洪福源：8月營收將成長 今年金九銀十市況可以期待

台塑四寶看今年後市營運展望，年初以來表現最保守的台化（1326），到了第3季將看到曙光。台化董事長洪福源7日表示，7月雖然合併營收因關稅尚不明朗，比6月減少6%，但損益轉虧為盈，8月份合併營收將有成長，損益保守樂觀，今年金九銀十市況可以期待。

洪福源指出，一如預期，台化7月份的營運雖然困境仍在，但往向好方向發展，主要是三大因素變化：一是美國關稅談判模式底定，主要國家歐盟、日本、韓國及東南亞若干國家與美國談定或談妥架構，這些談妥的稅率在15-20%之間，白宮4日也表示「關稅不確定時期已經過去」，市場不再無所適從，商業活動有了底氣。

其次，台幣匯率不再無限升值，29.0谷底界線可以預期；三，為了改善內捲，大陸7月初決定「治理企業無序競爭，推動落後產能有序退出」，亦同時修訂1993年公布的「反不正當競爭法」規範不正當的價格競爭，市場受到激勵，觀望氣氛改善，雖然期望有限，但是部分產品價格回升。

洪福源表示，市場情況改善後，台化芳香烴系列產品加工差回升，本業營運改善，且兌損幅度降低，加上現金股利挹注，7月雖然合併營收因關稅尚不明朗比六月減少6%，但損益轉虧為盈，8月份合併營收將有成長，損益將保守樂觀，今年金九銀十市況可以期待。

台化芳香烴系列包括苯、PX、PTA/PIA 比較樂觀，近日聚酯纖維後段加工加彈和織機稼動率提升，業者敢於備貨是個兆頭。

不過，台化的其他下游產品如塑膠、紡織、耐隆纖維則尚未有好轉跡象，必須再觀察，尤其是後續與客戶間關稅分攤談判發展。

洪福源說明，美國發表台灣稅率20%之後，一般反應是比較日、韓，「我們會有挑戰，川普容許繼續談，情況還會有變化，但是稅率底定對美貿易比較容易掌握，有利今後的拓銷。台化直接銷美有限，但間接輸美很多，台灣、東南亞、甚至印度、土耳其的稅率發展都必須關注，稅率形成新商機必需抓住。」

整體來看，台化第3季預估合併營收與第2季相當，售量會增加，售價差則不利。主要是訂單會陸續出現，而售價方面因對等關稅影響美金報價不容易抬升，不過匯率的影響將趨緩。