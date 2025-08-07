台塑看第3季展望：歲修廠數增加影響 營收將比第2季微幅衰退

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑（1301）7日表示，美國關稅政策逐漸明朗，全球貿易戰緩和，市場需求逐漸恢復，且中國大陸持續推出刺激經濟措施，將帶動石化產品需求增加，再加上近期海運費走跌，台幣兌美元匯率貶值，有利產品出口，但台塑第3季歲修廠數比第2季增加，產銷量減少，預期第3季營業額比第2季微幅減少。

台塑表示，公司第3季開工率比第2季低，台塑石化公司OL-2安排8月1日至9月14日歲修，台塑第3季也有七個廠配合歲修，這七個廠包括麥寮PVC、VCM、碱、EVA、HDPE、LLDPE廠、以及寧波PVC廠，加上麥寮正丁醇廠更換氫化觸媒，合計八個廠，比第2季六個廠增加兩個廠，預期第3季開工率83%比第2季85％低。

針對第3季整體石化產品供需表現，台塑提出五點說明：首先，第3季亞洲有九座輕裂廠安排歲修，合計年產能750萬噸，影響乙烯供應減少92萬噸，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給量減少，加上中國大陸推出消費品以舊換新、育兒補貼等政策，且即將步入金九銀十消費旺季，石化產品需求增加，有利支撐石化產品價格。

其次，近期亞洲到美西海運費持續下跌，5月初至7月底20呎貨櫃運費大跌超過70%，船公司將美洲線貨櫃船調回亞洲及歐洲線，導致台灣至越南、印度及土耳其海運費隨之下跌，加上最大出口國中國大陸與美國對等關稅尚未明朗，貨主觀望，近期上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）已連續八周下跌，將有利提升台塑產品外銷競爭力。

三，中國大陸工信部7月18日提出石化、鋼鐵等十大重點行業整頓方案，推動結構調整、優化供給，反內捲持續升溫，湖南及山東等省分7月21日開始針對老舊石化裝置，運行超過20年且設備達到設計使用年限進行盤查，例如中國大陸PVC裝置超過20年仍在運行，共有333萬噸，占中國大陸總產能2,800萬噸的12%，預計8月25日前完成盤查並公布結果，其他省分亦將陸續展開盤查，有利抑制甚至淘汰過剩石化產能，市場供過於求可望獲得改善。

四，中國大陸能源局7月22日開始進行煤炭查核，對生產數量超過產能10%以上的煤炭業者，要求停產整改，查核範圍涵蓋山西、內蒙、寧夏及新疆等主要產煤省分，煤炭價格上漲，電石法PVC及液鹼等高耗能產業成本增加，可望推升PVC及液鹼價格。

五，美國宣布對台灣課徵對等關稅20％，比日本及韓國的15%高5個百分點，台塑液鹼銷往美國西岸年16萬噸，未來擬分散銷售至澳洲及東南亞市場，降低美國西岸銷售量，且持續與客戶協商分攤關稅，預估影響輕微。

另外，目前SAP出口美國為對等關稅之豁免清單，台灣SAP出口美國關稅4.2％，與日本、印尼、新加坡及泰國相同，但遠低於中國大陸29.2％（4.2％+25％川普第一任加徵關稅）及韓國21.84％（4.2％+反傾銷稅17.64％），有利台塑SAP出口美國市場。

