職感心教練／成長支援網絡 療癒職場落寞

年過半百的老朋友H剛加入一家AI新創公司擔任中階主管，前景看好。某天突然接到HR告知要與大老闆開會，一進門老闆就直接告訴他「You're fired！」讓他當場愣住，從來沒想到這個暫停鍵會來的這麼突然，令他既震驚又徬徨。

H找我聊心裡話，他說：「我一直覺得自己有經驗、有價值，卻突然被資遣，真不知道接下來該怎麼辦。」

「的確，我曾與其他已過中年的同事聊起，多數擔心一旦離開現在的職場，既不是德高望重的角色，也不具有顯赫的學經歷，更沒有如年輕人新鮮的肝，還有誰需要我們啊？」我頗為感同身受。

不過，在遇到挫折時，如何妥善安頓心境非常重要，於是我問：「在被資遣後，你如何處理自己的情緒？透過什麼方法或管道幫助你度過這段時間？」H說：「就是找幾位比較知心的朋友『靠么、倒垃圾、吐吐苦水』，抒發一下鬱悶的心情；也會去慢跑來排解掉一些負面能量。」

他同時也分享了人脈的重要性：「經過此次事件，真心覺得平常就要經營人脈，這並不一定指能介紹工作的對象，況且適合的工作機會不是隨時都等著你，但我認為要有交心的好朋友之外，除了讓情緒有抒發的出口，還需要有能提供建設性的建議及思維的朋友。」

我相信在人生關鍵時刻，有願意陪你靠么、吐槽的「知心好友」，讓你釋放情緒、不覺得孤單之外；還需要盤點誰可以是你的「人生導師」，用自身經驗提供指引、建議與榜樣；誰會是你的「教練」，透過創造性的提問與對話過程，引發覺察自我、發掘潛能，設定與達成下一階段目標。

一旦將「好友、導師與教練」連結成你的「成長支援網絡（Growth Support Network）」，就能擁有一個涵蓋情感支持、經驗引導與思考啟發的完整體系，在你成長路上提供不同維度上的支持。

人脈的拓展並非為了追求數量，而是須具備不同的維度，避免因同質性太高，而落入群體思維偏誤的陷阱中。平時就需要觀察並主動建立起連結，定期經營與維護以深化連結強度，才能在需要時自然發揮效力。

機會不是鋪好路等著你，在面對快速變動的外在環境，它可能用不同的方式（如資遣）讓你停下腳步，而無論資歷深淺，都需要並善用自己的成長支援網絡，快速調整心境並為下一步整裝待發。