聽新聞
0:00 / 0:00

職感心教練／成長支援網絡 療癒職場落寞

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、實習企業教練）

年過半百的老朋友H剛加入一家AI新創公司擔任中階主管，前景看好。某天突然接到HR告知要與大老闆開會，一進門老闆就直接告訴他「You're fired！」讓他當場愣住，從來沒想到這個暫停鍵會來的這麼突然，令他既震驚又徬徨。

H找我聊心裡話，他說：「我一直覺得自己有經驗、有價值，卻突然被資遣，真不知道接下來該怎麼辦。」

「的確，我曾與其他已過中年的同事聊起，多數擔心一旦離開現在的職場，既不是德高望重的角色，也不具有顯赫的學經歷，更沒有如年輕人新鮮的肝，還有誰需要我們啊？」我頗為感同身受。

不過，在遇到挫折時，如何妥善安頓心境非常重要，於是我問：「在被資遣後，你如何處理自己的情緒？透過什麼方法或管道幫助你度過這段時間？」H說：「就是找幾位比較知心的朋友『靠么、倒垃圾、吐吐苦水』，抒發一下鬱悶的心情；也會去慢跑來排解掉一些負面能量。」

他同時也分享了人脈的重要性：「經過此次事件，真心覺得平常就要經營人脈，這並不一定指能介紹工作的對象，況且適合的工作機會不是隨時都等著你，但我認為要有交心的好朋友之外，除了讓情緒有抒發的出口，還需要有能提供建設性的建議及思維的朋友。」

我相信在人生關鍵時刻，有願意陪你靠么、吐槽的「知心好友」，讓你釋放情緒、不覺得孤單之外；還需要盤點誰可以是你的「人生導師」，用自身經驗提供指引、建議與榜樣；誰會是你的「教練」，透過創造性的提問與對話過程，引發覺察自我、發掘潛能，設定與達成下一階段目標。

一旦將「好友、導師與教練」連結成你的「成長支援網絡（Growth Support Network）」，就能擁有一個涵蓋情感支持、經驗引導與思考啟發的完整體系，在你成長路上提供不同維度上的支持。

人脈的拓展並非為了追求數量，而是須具備不同的維度，避免因同質性太高，而落入群體思維偏誤的陷阱中。平時就需要觀察並主動建立起連結，定期經營與維護以深化連結強度，才能在需要時自然發揮效力。

機會不是鋪好路等著你，在面對快速變動的外在環境，它可能用不同的方式（如資遣）讓你停下腳步，而無論資歷深淺，都需要並善用自己的成長支援網絡，快速調整心境並為下一步整裝待發。

資遣 負面

延伸閱讀

高教工會批聖約翰科大協商放鴿子 違反誠信原則

聖約翰科大遭指違法資遣打壓工會 高教工會擬提裁決

壓力山大也不內耗！三星座懂得求助…天蠍善用人脈、他會設停損點

00後年輕人「這天都不上班」？老鳥搖頭：請假很正常

相關新聞

台中新光三越9月底回歸 有望搶攻周年慶檔期

新光三越昨（7）日表示，全台百貨「店王」台中新光三越已向台中市政府提出復業申請，可望9月底回歸。業界估計，該店停業半年來...

策略思維／BCG董事總經理馮博堅 併購後整合 讓1+1>2

全球經濟面臨不確性與競爭加劇的環境，企業正積極尋求提升韌性、加速成長，並在競爭壓力下勝出的因應之道。波士頓顧問公司（BC...

會計師看時事／善用TNFD框架 管理自然風險

台灣四面環海，鄉鎮縣市存在著依賴海洋資源維生的村莊與居民，然而近年時有所聞魚群數量驟減，漁獲量不斷下滑，村民開始意識到，...

卓越社會企業／三小文創 傳達友善農業理念

以「小人物、小土地、小滿足」為核心理念的社會企業「三小文創有限公司」，在第二屆聯經人文企業獎中獲得「地方發展獎」卓越獎。...

新光三越台南開新店 將挹注業績

面對百貨市場競爭激烈的現況，新光三越持續拓展版圖，計劃每年至少開設一家新店。外傳新光三越台南小北門店將於8月中旬試營運，...

隆大斥資55億 高雄蓋大樓

隆大營建昨（7）日公告，獲高雄捷運局公辦都更最優申請人，將投資55.6億元，規劃興建樓高28層、地下六層約400戶建案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。