卓越社會企業／三小文創 傳達友善農業理念

以「小人物、小土地、小滿足」為核心理念的社會企業「三小文創有限公司」，在第二屆聯經人文企業獎中獲得「地方發展獎」卓越獎。而三小市集從關心農民、友善食材為出發；進而為了解決農民行銷通路問題，將公司服務擴展至實體門市、產品開發以及企業整合行銷，成功以創新商業經營模式，解決農民問題，並首創雜誌結合食材的方式，傳達友善農業理念，再獲「創新特別獎」。

十多年前，三小市集創辦人李宜倩還只是國立雲林科技大學學生，腦海裡根本還沒有「創業」的想法，只是憑藉著對農業的熱情，當時國內食安問題層出不窮，台灣每公頃田地農藥用量是世界排名第一，身處在農業大縣的雲林，仍有不少小農願意犧牲產量、不使用農藥，以友善土地方式種植。

「我覺得可以種東西給人家吃，是我的福氣。」友善小農的一句話，讓從台北來雲林讀書的李宜倩印象深刻，她總能在農友和土地上學到很多。於是，李宜倩和同學興起農學市集經營的想法。

「記得第一場友善農學市集只有十攤，裡面有二攤還是拜託學長姐來撐場面。」如今，三小市集已和全台超過130位友善環境生產者合作，產品也在全台最大零售通路統一超商（2912）門市上架。

「當時，我什麼也不懂，農友也不清楚我們要做什麼，我就是每周去農夫們的果園、農場報到，阿姨做什麼，我就跟著做、跟著學。」去了好幾家農場持續蹲點學習，李宜倩的傻勁總是那麼一點一滴累積出小農們對三小市集的信任。

為了讓更多人認識雲林在地友善種植生產者，三小市集舉辦多場食農教育活動，為了不能來產地的人，發行刊物「雲林食通信」，透過雜誌附贈食材的有趣方式，讓消費者邊讀邊吃、強化體驗感。「很多事情，時間過了大家很容易忘記，可是飲食文化透過文字記錄，就有了存在價值，後來，我們發現雲林食通信成為學校老師的教材。」

然而，單憑一股熱情，是無法讓社會企業永續經營。

創業第二年，李宜倩即面臨花光個人積蓄、市集將收攤的命運。當時伸出援手的睿禾控股集團董事長陳坤宏說，一路看著他們為農民的付出，三小市集是為了友善土地、解決農民問題的社會企業，而睿禾控股則是從企業ESG的社會責任出發，在公司追求獲利之外，也將盈利回饋社會，因此公司決定百分之百支持「三小市集」。

然而，想要藉由設計翻轉地方，不能只靠「生產」，還要有實質的「產業鏈」。雖然每周透過友善小農市集及門市銷售，也拉近生產者跟消費者的關係；但小農平時忙於果園管理，往往無力處理客人需求，或是遇上大環境突然變化而無法反應，三小市集被迫開始思考解決之道。

「我們不能一直藏在農夫後面，應該更積極站在前方為他們解決問題，提供更多的服務，進而成為永續經營的公司。」三小市集發現愈來愈多像睿禾控股願意投入社會公益的企業，他們有ESG方面的需求，於是進一步推出「好田計畫」，以企業認購契作方式，分散小農友善耕作的風險，或是以客製化方式提供企業綠色採購。

去年更從生物多樣性出發，台灣許多保育類生物棲地常會與農業區重疊，像是雲嘉南特有種的諸羅樹蛙，三小市集協助嘉義大林烏殼綠竹筍農友，運用農場自然地勢，創造友善樹蛙的生長環境，農場也獲得林務局核發的「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」認證；還有其他友善生產者也取得「友善石虎農作標章」。