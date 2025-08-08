策略思維／BCG董事總經理馮博堅 併購後整合 讓1+1>2

全球經濟面臨不確性與競爭加劇的環境，企業正積極尋求提升韌性、加速成長，並在競爭壓力下勝出的因應之道。波士頓顧問公司（BCG）預期，企業併購活動（M&A）將迎來新一波熱潮，成為企業實現策略目標關鍵途徑。

BCG董事總經理暨全球合夥人馮博堅表示，成功的併購已不再僅限於成本效益的提升，關鍵在於併購後整合（Post-merger Integration, PMI）與企業轉型相結合，透過數據分析與AI驅動的數位能力，推動創新、營收成長與策略轉型。

策略轉型的催化劑

「傳統的併購思維往往專注於短期成本節約，例如資源整合或裁員，但這種『勉強過關』的做法，已無法滿足當今企業的策略需求。」馮博堅強調，真正成功的併購，應超越傳統的成本思維，成為促進創新、營收成長與策略轉型的催化劑。

BCG研究顯示，2017年至2022年間，將PMI與轉型結合的企業，股東總回報率比僅採用傳統PMI的企業高出八個百分點。這顯示，企業若能將併購視為業務重塑的契機，可大幅提升價值創造的潛力。

企業在併購過程中應抓住機會，重新設計業務流程、技術架構與組織文化，以打造明確的競爭優勢與最佳成長路徑。他特別指出，相較於緩慢且長期的整合，快速且果斷的變革更能帶來穩定與成功。過慢的整合可能導致組織混亂、員工不安，甚至錯失市場先機；而快速變革雖具挑戰，卻能迅速穩定新組織，為長期發展奠定基礎。

成功的併購不僅要達成最初的交易目標，還需充分利用雙方優勢，創造明確的競爭優勢，達成最佳的成本結構和成長路徑。這種合併能同步進行整合與轉型，強化組織結構，制定持續成功的藍圖規劃。

快速轉型搶占先機

根據BCG的經驗，企業併購成功的關鍵在於執行四大行動，不僅達成交易目標，更創造競爭優勢與長期價值。首先，企業應平衡成長與成本，採取長遠變革措施，利用AI驅動的數位轉型提升營運效率與財務績效，提前規劃成長以確保業務連續性。其次，併購應成為重塑營運模式的契機，領導團隊須大膽重整事業單位、資源配置或治理結構，在勇於突破傳統的執行長帶領下，推動快速轉型，搶占市場先機。

此外，企業文化整合應列為併購核心，特別是在企業文化有顯著差異的情況下，須採取精準措施以促進融合。最後，企業必須投入充足資源，包括專職專案經理與外部專家的支持，而執行長的直接參與尤為關鍵，才能確保快速決策與長期轉型的平衡。

一個良好的企業整併規劃，是推動新工作模式的催化劑，「一位勇於挑戰舊有慣例並積極推動變革的執行長，是打造成功營運模式的核心。」馮博堅表示，執行長須在組織內部營造擁抱變革的文化，通過清晰的溝通與強有力的執行，減少變革阻力。唯有如此，企業才能快速轉型，抓住新興市場機會，並從併購中持續創造價值。

「台灣企業若能採用全潛力PMI（Full Potential PMI）的思維，結合數位轉型與全球市場布局，將能在併購中創造更大的價值。」只要有正確的心態，企業可以將PMI從原本的削減成本活動，轉變為更廣泛的企業重塑平台，透過PMI的整合和轉型的雙重努力，來提升營運成果，同時儲備未來成長所需的能力。

併購不僅是企業擴張的手段，更是推動策略轉型的絕佳機會。「成功的併購不只是兩家公司的簡單合併，而是打造一個更強大、更具競爭力的全新實體。」馮博堅鼓勵台灣企業把握這波併購熱潮，運用全潛力PMI的策略，開啟全新的成長與創新思維。