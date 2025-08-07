藥華藥授權引進生技中心免疫療法新藥 將打造Ropeg之後第二成長引擎

藥華藥（6446）跨足癌症免疫療法新藥發展，該公司與生技中心7日共同宣布合作，授權引進生技中心的CD73抑制劑抗體新藥DCBPR2201，要打造藥華藥血癌新藥Ropeg（P1101）之後的第二成長引擎，搶攻百億市場商機。

藥華藥科學長林俐伶表示，藥華藥與生技中心合作，將有機會利用藥華藥擁有的抗體藥物複合體（ADC）及雙特異性抗體等技術，進一步將DCBPR2201與藥華藥現有藥物結合，共同推動台灣在免疫療法市場上進入新的境界。

全球癌症免疫療法市場規模龐大且成長迅速，根據調查自2024年至2031年間，免疫療法藥物市場以13.7%的複合年增長率增長，至2031年將達到3,104.5億美元。

藥華藥近年來利用長效型干擾素發展的血癌新藥Ropeg（P1101）在全球市場大獲成功， 公司日前公布7月合併營收13.02億元，創下單月歷史新高紀錄。藥華藥表示，除了發展一系列血癌新藥之外，目前也正發展免疫療法跨足實體腫瘤的PD-1抑制劑P1801，目前正進行一期臨床試驗。

藥華藥與生技中心昨日共同宣布，生技中心在經濟部產業技術司的科專支持下，自主研發的DCBPR2201，專屬技轉給藥華藥，雙方將合作促成台灣首發的CD73免疫療法新藥上市，並成為藥華藥在P1801之後第二項免疫療法新藥。

生技中心執行長李財坤表示， CD73酵素被視為促成腫瘤免疫抑制的核心關鍵之一，由於CD73可將胞外的AMP轉換為腺苷（Adenosine），大量的腺苷會削弱T細胞、自然殺手細胞等免疫效應細胞的功能，導致抗癌免疫力受到抑制，因此如何有效抑制CD73活性，成為國際藥廠積極搶攻的免疫療法新賽道。生技中心所開發的DCBPR2201正是CD73抑制劑抗體新藥。

生技中心表示，DCBPR2201體內藥效佳，且具良好的體內藥動特性與高動物安全性。預期將可與藥華藥的免疫檢查點抑制劑併用於非小細胞肺癌、胰臟癌與三陰性乳癌等CD73高表現的癌症治療，若能成功開發，潛在市場超過新台幣百億元規模。