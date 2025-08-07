見證台灣品牌力崛起 品牌金舶獎典禮表彰33家企業創新精神

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
第七屆品牌金舶獎贊助企業，叡揚資訊總經理陳世安（右）接受表揚。圖／商總提供
為提升台灣中小企業品牌力的市場開拓及永續經營，商總主辦的「第七屆品牌金舶獎」今（7）日舉行頒獎典禮，由產官學組成的評審團選出33家海內外傑出企業品牌。

商總理事長許舒博表示，台灣有無數默默耕耘的中小企業，懷抱創新與理想，在市場中努力闖出一條品牌之路，商總看見這股潛力而推動「品牌金舶獎」，不以規模大小論高下，替具有創新能量的中小企業開啟更多可能。

商總表示，在第七屆品牌金舶獎選拔活動中，各組皆有不同評選標準，此次獲得「服務創新組」獎的大車河有限公司以「讓停車不再是難題」為初衷，專注於提供穩定、便利、安全的停車空間，長期深耕都會區、商圈及住宅區的停車需求，透過精準選址與智慧化管理系統，解決民眾日常停車痛點，致力於提升整體城市交通效率與生活品質。

商總表示，大車河透過彈性租賃、數位支付、即時車位資訊整合等創新方式，導入友善用戶體驗，並配合政府推動智慧城市的政策方向，發展綠能車位與共享經濟機制，逐步邁向智慧停車與永續經營的雙軌策略。

對於此次參與品牌金舶獎，大車河表示，雖不在舞台中央，但始終是推動城市日常順暢運作的重要一環，停車是生活中的小事，卻關乎民眾的便利與安全。我們相信，把小事做到最好，就是品牌最真實的力量。

此次贊助金舶獎企業叡揚資訊則自1987年成立以來就長期協助企業與政府機構推動數位轉型與智慧營運。

叡揚資訊以「開發自有品牌與技術自主」為核心發展理念，歷經四大發展階段：從引進國際系統工具、累積大型專案經驗，到打造自有品牌應用系統，進而提供雲端 SaaS 平台與AI導入的數位服務，為台灣企業建構具前瞻性的 IT 架構。旗下解決方案涵蓋流程e化、資訊安全、AI應用與open source整合等領域，累積服務超過2000家金融、醫療、政府與製造客戶及上萬名雲端用戶，實績深厚。

大車河有限公司得獎品牌「大車河」董事長楊國瑜（中）接受表揚。圖／商總提供
商總主辦的「第七屆品牌金舶獎」今（7）日舉行頒獎典禮，由產官學組成的評審團選出33家海內外傑出企業品牌。圖／商總提供
AI 雲端 中小企業

