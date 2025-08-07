和大董事會宣布沈千慈任董事長 沈國榮轉集團總裁

和大（1536）工業7日董事會，由原執行長沈千慈接任董事長，原董事長沈國榮則轉任和大集團總裁。沈國榮表示，和大集團事業規模擴大，作整體人事考量，未來將強化集團事業的整合，並將重心放在和大芯的發展。

沈國榮之女沈千慈在2020年接任和大執行長之後，二代接班傳承規劃相當明確。除了最早的採購與業務研發，近期以來包括和大與美國電動車廠的業務合作、新廠的建置等等，都由沈千慈主導，面對關稅與客戶之間的協調，更見到沈千慈的歷練與能力。此次董事會毫無懸念推舉沈千慈接任和大董事長。

沈國榮指出，未來集團轉型重心移至和大芯，鎖定半導體封裝測試設備。尤其是半導體封裝測試設備持續在供不應求狀況，和大芯目標明年第2季出貨，二年上興櫃，如果順利三年營收即可望達到百億元，集團規模在轉型之下大躍進，成為集團轉型的重大目標。

和大與高鋒公司轉投資成立轉投資和大芯科技，結合和大的系統整合和高鋒的設備組裝能力，瞄準CoWoS先進封裝中後段檢測市場，目前已成功開發第一代半導體封裝測試檢測分選機原型機，即將參加九月台北國際半導體展，正式發表新產品與新技術，展示公司嶄新的研發實績，積極搶攻封裝測試設備3,000億以上之市場，發展集團另一個利基產品，預計2026年第2季開始量產出貨

和大集團近期事業擴增速度相當快，集團轉型重心所在的和大芯牌沈千慈任董事長，和大本身則加速美國製造，將併購美國零組件廠、新建的新墨西哥廠轉型物流中心，拚變身美系大車廠重要供應鏈。