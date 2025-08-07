漢來美食斥資6.89億元 於汐止建置中央工廠

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

連鎖餐飲集團漢來美食（1268）因應營運擴充需求，規劃於新北市汐止區建置中央工廠、員工宿舍及研發中心，今依董事會決議，擬與關係人國揚（2505）實業簽訂委託興建合約，金額約6.89億元。

漢來美食不斷拓展版圖餐飲版圖，台北、台中及高雄三地火力全開大展店，第4季到明年第1季旗下各大品牌陸續展店，帶動今年營收年增1成，也為明年營運成長超前佈署，因應不斷擴大展店布局，決定興建中央工廠，擴大營運規模。

漢來美食8月5日揮軍北上開出全台第二大湯包連鎖「漢來上海湯包」， 最快第4季最慢2026年第1季LaLaport南港店、台北大巨蛋SOGO要開幕。漢來美食重兵布局台中「漢神洲際購物廣場」，旗下知名的漢來上海湯包、島語、漢來名人坊、新蔬食品牌會開出新店；全台第二家島語落腳高雄，預計8月22日開幕。

漢來美食表示，2025年除規劃拓店與改裝包括島語、湯包等品牌的拓店，以及台茂海港、巨蛋翠園等餐廳的改裝升級外；面對蓬勃發展的外送與宅配市場，也積極籌備中央工廠以擴大投入電商產品及通路。

本次汐止中央工廠興建工程，考量關係人國揚公司具備專業技術與長期合作經驗，能整合集團資源及提升效率，故選定其為本興建工程廠商。

汐止中央工廠未來不僅將成為本公司研發創新的重要基地，同時也將為本公司快速展店及多元產品發展帶來支持，以標準化的製程提升營運效率並降低人力資源短缺及成本增加的衝擊，為強化公司的市場競爭力及規模化發展奠定穩固基礎。

今日本公司由審計委員會審議並經董事會決議通過，將與關係人國揚實業股份有限公司簽訂委託興建合約，已依相關法令規範執行合理性評估。

董事 餐飲 漢來美食

