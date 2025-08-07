竟天攜手永信藥品 進軍皮膚外用藥市場

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

竟天（6917）7日宣布，與永信藥品簽署共同開發暨授權合作協議，建立長期合作夥伴關係，初期雙方將合作開發一項高單價且高毛利的利基型學名藥，並先以台灣為目標市場，未來將再伺機進軍國際市場。

竟天董事長王藹君表示，本次合作開發的產品，為治療酒糟性皮膚炎的外用製劑，目前國內尚無相同成分的學名藥獲准上市，若一切順利，有機會爭取國內首發學名藥證，搶占市場先機，並分食原廠專利藥市場份額。

根據合作協議，竟天生技挾專精新劑型技術的研發優勢，負責藥物的開發與生產，包括配方設計、分析方法、GMP製程、IVRT (體外釋放試驗）與IVPT（體外穿透試驗）評估系統等；永信藥品則負責相關法規與藥證申請，以及未來產品上市後的市場行銷與銷售。

透過本次合作，竟天將可收取簽約金、階段里程碑金與產品上市後的銷售分潤；永信藥品則可強化在皮膚疾病領域的新產品組合、擴大行銷能量，提供更多滿足患者需求的醫療與照顧選項，締造多贏。

王藹君指出，酒糟性皮膚炎又稱為「酒渣」或「玫瑰斑」，主要特徵是在臉部肌膚出現紅腫、丘疹、膿包及鼻翼泛紅等症狀，由於其成因相當複雜，包括免疫反應、血管、神經、紫外線、外在刺激因素及蠕形蟎蟲（demodex）等，是一種難以根治且易復發的慢性皮膚疾病。

根據Global Information Inc. (GII) 市場調查報告指出，預計2025 年全球酒糟性皮膚炎治療市場規模為 21.6 億美元，到 2032 年將達到33.6億美元，年複合成長率為6.5%。據估計，酒糟性皮膚炎全球的平均盛行率約5.46%，會依地區與人種不同而有差異，台灣約為1~5％，女性發生率為男性的3倍，潛在市場商機龐大。

本次與永信藥品合作開發的藥物，屬於非類固醇藥物，經原廠藥的臨床試驗顯示，對治療酒糟性皮膚炎效果不僅優於傳統的抗發炎外用藥物，更能減少口服藥物的副作用及抗藥性問題。憑藉竟天在局部高濃度經皮給藥技術、以及累積多年的新劑型藥物開發實績，加上永信藥品的集團通路優勢，雙方合作的產品有機會分食市場大餅。

王藹君表示，永信藥品是國內老字號大型藥廠，產品線涵蓋人用藥品、動物用藥、原料藥、保健食品、醫學美容保養品等，以60年資歷在台灣生技製藥業享有領先的市場地位及完善的醫療通路，很高興能與永信藥品建立起長期合作關係。

除了本次的共同開發案外，雙方近期也完成竟天旗下皮麻樂乳膏的台灣地區經銷授權合約，借助永信藥品在全台近千餘家醫院醫美中心、整形外科、皮膚科及醫美診所等建構良好通路關係，可望擴大皮麻樂乳膏的能見度與信賴度，提升滲透率。未來在資源互補基礎上，不排除雙方持續深化結盟關係，開創共贏的商業機會。

學名藥 永信藥品

相關新聞

高雄5大熱門交易路段曝 台積電商圈這條路房價漲最兇

不怕限貸令，高雄這五大路段買氣仍夯。根據高雄市地政局買賣移轉棟數資料統計，今年上半年高雄五大熱門交易路段出爐，其中台積電...

TBC斷訊風波 TVBS聲明：籲保障觀眾與頻道權益

TBC斷訊風波餘波蕩漾，TVBS於7日聲明表示，籲保障觀眾與頻道權益，斷訊風波主因為有線電視系統業者與頻道代理商間的授權...

台驊控股財報／獲利來源多元 上半年 EPS 4.54 元

台驊控股（2636）7日公布上半年合併營收為112.43億元，較去年同期減少2.15%；稅後純益為6.22億元，每股盈餘...

台塑四寶7月營收三好一保守 台塑、南亞、台塑化都較上月成長

台塑（1301）四寶7日公布7月合併營收，呈「三好一保守」表現，台塑（1301）、南亞（1303）及台塑化（6505）三...

加徵20%關稅痛得很有感 蝴蝶蘭業者：短期面臨減產與訂單減少

美國為台灣蝴蝶蘭第一大外銷市場，去年台灣出口美國的蝴蝶蘭市值近新台幣20億。台灣蘭花產銷發展協會表示，美國自今年4月2日...

關稅20%上路！遭指「產業寒冬做二休五」 水五金協會駁斥

美國對台灣產品課徵20%關稅自今日上路，雖引發對傳統產業衝擊的關注，但彰化水五金產業發展協會近期發出聲明，嚴正駁斥外界對...

