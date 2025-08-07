高雄5大熱門交易路段曝 台積電商圈這條路房價漲最兇

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

不怕限貸令，高雄這五大路段買氣仍夯。根據高雄市地政局買賣移轉棟數資料統計，今年上半年高雄五大熱門交易路段出爐，其中台積電（2330）生活圈就占了兩名，分別為楠梓區加昌路及後昌路均上榜，其他熱門路段還包括新興區七賢一路及三民區陽明路，而買氣最夯的路段，為三民區民族一路，該路段今年上半年總移轉棟數達365棟，榮登熱門交易路段人氣冠軍王。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，民族一路為台1線省道，為串連南北高雄的主要幹道之一，該路段橫跨三民及左營區，沿線擁有不少傳統購屋熱區，像是榮總、河堤、文藻、建工等生活圈，都是生活機能發展成熟的熱門商圈。

他表示，民族一路除了具有輕軌灣仔內站及台鐵民族站交通機能，未來亦具備捷運黃線機能優勢，進一步帶旺路段各個優質商圈買氣，然而民族一路上新成屋並不多，住宅交易多以屋齡20~30年以上中古大樓為主力，上半年人氣衝第一，除了中古買氣，推估主要受河堤社區地上權新案「河堤世界」，600戶供給大案陸續交屋帶動，為該路段移轉表現添助力。

觀察五大熱門路段近一年房價表現均呈上揚，而台積電威力不減，又以楠梓區加昌路及後昌路漲勢最高，房價均跳升一級，其中加昌路房價從2字頭躍上3字頭，漲幅逾兩成，而後昌路每坪均價則從15.6萬元，衝破2字頭來到23.1萬元，漲幅近五成居冠。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，加昌路與後昌路均為台積電廠區與楠梓科技園區主要幹道之一，受台積電設廠效應，路段新案如雨後春筍並集中在後勁捷運站周邊，光預售及新成屋就有約10案的供給量體，由於該商圈往台積電廠區僅約5分鐘車程，加上擁有後勁夜市及捷運生活機能。

加昌路上包括新成屋「福懋MORE+」、「和築捷市悅」及中古大樓「國城MRT」等案，近一年均價均已站穩3字頭，而後昌路近後勁夜市路段，大樓新案「聯上捷運之星」2021年預售均價還有1字頭，今年成屋後交易均價已上衝3字頭，加上區段多為房價基期低的中古老宅，受新案助攻，拉抬房價補漲更為明顯。

李家妮指出，今年上半年受限貸令及川普關稅政策影響，高雄房市整體價量表現走向盤整，不過部分路段因屬傳統購屋熱區，具備健全機能優勢，仍擁有剛需買氣來撐盤，另一方面則是受新案交屋，進而拉抬區段移轉量能表現，不過展現的多為兩至三年前的買氣，以目前高雄房市表現持續收斂，未來部分熱區能否延續撐盤力道，有賴整體市場信心與資金動能回溫。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

房價 買氣 台積電

