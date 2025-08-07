TBC斷訊風波 TVBS聲明：籲保障觀眾與頻道權益

TBC斷訊風波餘波蕩漾，TVBS於7日聲明表示，籲保障觀眾與頻道權益，斷訊風波主因為有線電視系統業者與頻道代理商間的授權糾紛，TVBS歡樂台、Discovery、八大第一台、八大綜合台等四頻道無端遭受波及，6日突遭台灣寬頻通訊（TBC） 於台中市、桃園市、新竹縣及苗栗縣斷訊，此舉已違反《有線廣播電視法》，不僅嚴重影響觀眾權益，並衝擊頻道產業的正常運作與良性發展。

TVBS強調，長期致力於投資及製播優質、多元之節目內容，投入大量心力與資源，持續以高品質內容服務全台觀眾。TVBS歡樂台更推出多檔深受觀眾喜愛的綜藝節目，其中《女人我最大》、《11點熱吵店》屢屢拿下女性觀眾收視冠軍；《食尚玩家》系列單元，包括《天菜就醬吃》、《熱血48小時》、《2天1夜go》等，近期亦屢創晚間 10點綜藝時段收視冠軍佳績。

TVBS指出，此次斷訊地區涵蓋台中市、桃園市南區、新竹縣、苗栗縣北區及苗栗縣南區，影響總戶數高達62.27萬戶，消費者收視權益遭受重大侵害，6日TVBS也立刻接獲大量觀眾投訴，對於突然無法收看所喜愛之原頻節目，深感權益受到重大損害。TVBS期盼與各多系統營運商（MSO）持續合作，共同重視優質頻道與內容製作的長期投入，讓觀眾能持續欣賞多元且高品質的節目內容。

TVBS強調，頻道異動屬重大監理事項，依法明定係採「許可制」，並非任何一方可以恣意妄為，相關規範包括：

1.《有線廣播電視法》第29條，系統經營者有變更時，應向中央主管機關申請許可變更或報請備查，系統商未經NCC許可、逕行變更頻道，已違反營運計畫。

2.《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法》第2條，除因頻道供應事業終止經營而須停播該基本頻道外，有線廣播電視系統經營者之基本頻道新增、停播、位置異動，應申請頻道之規劃及其類型變更許可。

3.《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法》第4條，系統經營者申請頻道之規劃及其類型變更時，應檢具文件向中央主管機關申請許可。

4.有線電視系統商每年經地方政府費率審議後，與觀眾簽訂收視契約，也有其應履行之契約義務與消費者保護。

TVBS呼籲，國家通訊傳播委員會（NCC）及相關之中央與地方政府，正視台中市、桃園市南區、新竹縣、苗栗縣北區及苗栗縣南區觀眾權益，主動要求多系統營運商（MSO）盡速恢復頻道播送，切實保障受影響地區消費者的收視權益，以及認真經營之合法頻道權益，共同維護整體頻道產業的正常營運與健全發展。