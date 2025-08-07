程曦資訊衝刺東南亞布局 設立印尼孫公司

數位轉型整合服務廠程曦資訊（6898）衝刺東南亞布局，為配合集團海外發展規劃，設立印尼孫公司印尼程曦資訊整合有限公司，深化多語系客服與移工服務，進一步落地東南亞市場。

程曦自2024年起開始承接勞發署的新聘家事類移工一站式服務，提供家事類移工來台的政令宣導、基本法規課程、課後測驗及證件發放等一站式服務，累積菲、越、印、泰等多語系客服人才的競爭優勢，如今更進一步落地東南亞市場。

程曦受惠政府及企業數位轉型需求強勁，年約型客服合約案量穩定，續約率超過九成，將著重於拓展中小企業數位轉型與服務領域的，並透過企業端課程、客製化培訓及智能化客服方案，以滿足客戶數位化客服需求，並逐步提升市場滲透率。

展望下半年，程曦將持續深耕公部門與企業顧客關係管理服務，強化智能質檢及 AI Trainer 等生成式技術應用能力，並推動AI客服與作業流程自動化。

程曦上半年合併營收5.59億元，年增0.15%，毛利率23%，年減3個百分點；稅後純益0.74億元，年減25.85%，每股純益3.45元。

程曦指出，受到員工薪資上調，及金融業務與政府專案案量增加，擴編人力影響，營業成本提升，而新臺幣升值也產生未實現匯兌損失，待匯率平穩後，可望認列匯兌收益，挹注獲利表現。