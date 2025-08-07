快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

程曦資訊衝刺東南亞布局 設立印尼孫公司

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

數位轉型整合服務廠程曦資訊（6898）衝刺東南亞布局，為配合集團海外發展規劃，設立印尼孫公司印尼程曦資訊整合有限公司，深化多語系客服與移工服務，進一步落地東南亞市場。

程曦自2024年起開始承接勞發署的新聘家事類移工一站式服務，提供家事類移工來台的政令宣導、基本法規課程、課後測驗及證件發放等一站式服務，累積菲、越、印、泰等多語系客服人才的競爭優勢，如今更進一步落地東南亞市場。

程曦受惠政府及企業數位轉型需求強勁，年約型客服合約案量穩定，續約率超過九成，將著重於拓展中小企業數位轉型與服務領域的，並透過企業端課程、客製化培訓及智能化客服方案，以滿足客戶數位化客服需求，並逐步提升市場滲透率。

展望下半年，程曦將持續深耕公部門與企業顧客關係管理服務，強化智能質檢及 AI Trainer 等生成式技術應用能力，並推動AI客服與作業流程自動化。

程曦上半年合併營收5.59億元，年增0.15%，毛利率23%，年減3個百分點；稅後純益0.74億元，年減25.85%，每股純益3.45元。

程曦指出，受到員工薪資上調，及金融業務與政府專案案量增加，擴編人力影響，營業成本提升，而新臺幣升值也產生未實現匯兌損失，待匯率平穩後，可望認列匯兌收益，挹注獲利表現。

移工 東南亞

延伸閱讀

影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援

foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

華新麗華印尼廠遭指汙染與職災 立委促修法改善

影／印尼雜貨店涉地下匯兌高達50億 伯樂人資老闆移送北檢

相關新聞

TBC斷訊風波 TVBS聲明：籲保障觀眾與頻道權益

TBC斷訊風波餘波蕩漾，TVBS於7日聲明表示，籲保障觀眾與頻道權益，斷訊風波主因為有線電視系統業者與頻道代理商間的授權...

高雄5大熱門交易路段曝 台積電商圈這條路房價漲最兇

不怕限貸令，高雄這五大路段買氣仍夯。根據高雄市地政局買賣移轉棟數資料統計，今年上半年高雄五大熱門交易路段出爐，其中台積電...

台驊控股財報／獲利來源多元 上半年 EPS 4.54 元

台驊控股（2636）7日公布上半年合併營收為112.43億元，較去年同期減少2.15%；稅後純益為6.22億元，每股盈餘...

台塑四寶7月營收三好一保守 台塑、南亞、台塑化都較上月成長

台塑（1301）四寶7日公布7月合併營收，呈「三好一保守」表現，台塑（1301）、南亞（1303）及台塑化（6505）三...

加徵20%關稅痛得很有感 蝴蝶蘭業者：短期面臨減產與訂單減少

美國為台灣蝴蝶蘭第一大外銷市場，去年台灣出口美國的蝴蝶蘭市值近新台幣20億。台灣蘭花產銷發展協會表示，美國自今年4月2日...

關稅20%上路！遭指「產業寒冬做二休五」 水五金協會駁斥

美國對台灣產品課徵20%關稅自今日上路，雖引發對傳統產業衝擊的關注，但彰化水五金產業發展協會近期發出聲明，嚴正駁斥外界對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。