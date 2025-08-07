隆大取得高雄捷運公辦都更案 將斥資56億元蓋超高層新地標大樓

隆大（5519）營建7日獲高雄捷運局三多路公辦都更最優申請人，預計將投資55.6億元，規劃樓高28層、地下6層約400戶的2~4房建案，開發量體約1.7萬坪，打造成輕軌五權國小站周邊TOD導向超高層新地標大樓，積極貢獻營收獲利。

隆大營建副董事長陳又齊表示，基地位居三多商圈核心地帶，千坪基地規模適中，目前初步規劃樓高28層、地下6層的超高層大樓，採20多坪至50坪左右的2~4房安排，若順利於2年內取得建照開工，將以隆大一貫的高質感、嚴謹工法規劃施工。

上市建商主管指出，市場評估，目前高雄三多路與四維路商圈一帶，新成屋與預售屋的價位帶，多介於單坪43~46萬元間，若3、4年後景氣回溫，三多路超高層大樓行情，高樓層景觀戶有機會挑戰5字頭售價。

高市府捷運局表示，全案是捷運局完成的第9個土地開發招商評選案件，累計為高雄市創造將近400億元收入挹注捷運建設，本案開發基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後將增加400戶、1,200人口數輕軌使用量，另因底層設置商業店鋪及公益設施，可鼓勵市民利用輕軌前往，此外市府可分回權利價值權利金至少26.2億元，挹注捷運建設經費，全案預計117年1月申報開工、121年12月取得使用執照。

捷運局說明，除挹注捷運建設經費外，本案市府將取得公益設施室內270坪日間照顧中心，及室內150坪環保局辦公室等，提供長輩白天的照護服務，包括生活照顧、餐飲服務、交通接送、健康促進活動、文康休閒活動，讓長輩在日間也能獲得專業的照顧和豐富的社交生活，並捐贈一座Ubike2.0車站，以落實大眾運輸導向捷運城市政策。

此外，隆大將於三多路側退縮留設6公尺人行步道，打造林蔭大道，提供學童至五權國小安全通學路徑，並提供一般居民步行至輕軌五權國小站舒適的步行空間，以鼓勵居民使用大眾運輸，落實大眾運輸導向之城市設計，另臨和平路及英明路側留設街角廣場，提供街區戶外活動空間，並配置商業設施，促進商業發展與串聯，提供街區豐富多樣的生活機能。

目前捷運局招商中案件還有捷運R17站A5基地、O9聯合開發案BC基地、前金區後金段等開發案，持續將土地開發收益挹注捷運建設經費，並透過捷運站周邊土地開發，創造搭乘捷運使用人數，鼓勵市民使用大眾運輸，打造低碳、永續的捷運城市。