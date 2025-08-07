精誠資訊推自研 AIS 稽核智能系統 已獲台汽電採用

快訊

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
精誠資訊發表全新自研「AIS稽核智能系統」，協助企業升級稽核治理效能與合規管理。圖／精誠提供
為協助企業強化內部治理與合規效能，精誠資訊（6214）7日宣布推出全新自研產品「AIS稽核智能系統」，透過數位化稽核流程與智能輔助分析工具，協助企業稽核單位全面升級，已導入多家企業應用，並獲台汽電（8926）率先採用。

精誠指出，AIS系統整合三大功能模組包括內控自評、內部稽核、外部稽核，及三項標準化串接機制（如AD整合登入、email通知、分層權限管理）與三大智能協作功能，全方位提升稽核效率、資料透明度與治理品質，企業能以模組化方式導入，迅速取代紙本與人工作業。

精誠AIS稽核智能系統已獲台汽電（TCC）採用，推動內控與稽核流程全面數位化，透過模組化架構與AI智能輔助，台汽電成功建構稽核流程標準化管理模式，有效強化跨部門風險通報與追蹤機制，顯著提升內控效率與治理品質。

精誠資訊科技創新服務事業部副總經理吳文舜表示，AIS稽核智能系統的開發初衷，是希望運用現代AI技術，在安全且合規的架構下，協助稽核人員因應日益複雜的資料處理需求與法規變動挑戰，以合理成本快速啟動數位稽核，並立即見效。

為滿足企業不斷成長的治理與合規需求，精誠已啟動AIS 2.0開發計畫，預計導入三大AI智能功能，包括市場個資風險提示、自動生成稽核報告及自動化除錯檢測，未來也將持續擴充AIS平台功能，逐步導入永續指標、供應鏈風險及 AI 法遵模型等模組，打造涵蓋治理、風險、法遵的全方位智能治理平台。

AI 精誠 平台

