台驊控股財報／獲利來源多元 上半年 EPS 4.54 元
台驊控股（2636）7日公布上半年合併營收為112.43億元，較去年同期減少2.15%；稅後純益為6.22億元，每股盈餘（EPS）4.54元。
台驊表示，面對全球運價回檔、市場需求放緩等挑戰，持續發揮產業控股靈活調度與資本活化能力，繳出穩健財報。
儘管營收較去年同期略有下滑，公司每股盈餘（EPS）仍穩定維持在新台幣4元以上，顯示獲利來源多元，亦反映本公司獲利表現與運價波動並非高度連動。
公司持續透過對上下游產業的策略性投資與資金靈活配置，提升整體營運彈性與抗風險能力，進一步強化財務穩健性與長期競爭優勢。或
114年上半年來自長期持股的股利收入達新台幣2.79億元，占稅後淨利比重約44.8%，已成為穩定獲利來源之一，亦凸顯多元投資布局所創造的策略價值。以每股盈餘4.54元對照現階段股價，本益比相較同業明顯偏低，公司長期策略布局的價值尚未完全反映於市場評價。
未來公司將持續深化多元投資與資產活化策略，強化營運效能與財務結構，以提升整體企業價值並創造穩健的長期股東報酬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言