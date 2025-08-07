快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

台驊控股財報／獲利來源多元 上半年 EPS 4.54 元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台驊集團創辦人暨控股總經理顏益財。資料照
台驊集團創辦人暨控股總經理顏益財。資料照

台驊控股（2636）7日公布上半年合併營收為112.43億元，較去年同期減少2.15%；稅後純益為6.22億元，每股盈餘（EPS）4.54元。

台驊表示，面對全球運價回檔、市場需求放緩等挑戰，持續發揮產業控股靈活調度與資本活化能力，繳出穩健財報。

儘管營收較去年同期略有下滑，公司每股盈餘（EPS）仍穩定維持在新台幣4元以上，顯示獲利來源多元，亦反映本公司獲利表現與運價波動並非高度連動。

公司持續透過對上下游產業的策略性投資與資金靈活配置，提升整體營運彈性與抗風險能力，進一步強化財務穩健性與長期競爭優勢。或

114年上半年來自長期持股的股利收入達新台幣2.79億元，占稅後淨利比重約44.8%，已成為穩定獲利來源之一，亦凸顯多元投資布局所創造的策略價值。以每股盈餘4.54元對照現階段股價，本益比相較同業明顯偏低，公司長期策略布局的價值尚未完全反映於市場評價。

未來公司將持續深化多元投資與資產活化策略，強化營運效能與財務結構，以提升整體企業價值並創造穩健的長期股東報酬。

台驊 新台幣 本益比

延伸閱讀

智冠 上半年EPS 4.15元

新普 第2季EPS 5.65元

環宇 上半年EPS -0.57元

寬宏上半年EPS 6.21元 邁入營運高峰

相關新聞

TBC斷訊風波 TVBS聲明：籲保障觀眾與頻道權益

TBC斷訊風波餘波蕩漾，TVBS於7日聲明表示，籲保障觀眾與頻道權益，斷訊風波主因為有線電視系統業者與頻道代理商間的授權...

高雄5大熱門交易路段曝 台積電商圈這條路房價漲最兇

不怕限貸令，高雄這五大路段買氣仍夯。根據高雄市地政局買賣移轉棟數資料統計，今年上半年高雄五大熱門交易路段出爐，其中台積電...

台驊控股財報／獲利來源多元 上半年 EPS 4.54 元

台驊控股（2636）7日公布上半年合併營收為112.43億元，較去年同期減少2.15%；稅後純益為6.22億元，每股盈餘...

台塑四寶7月營收三好一保守 台塑、南亞、台塑化都較上月成長

台塑（1301）四寶7日公布7月合併營收，呈「三好一保守」表現，台塑（1301）、南亞（1303）及台塑化（6505）三...

加徵20%關稅痛得很有感 蝴蝶蘭業者：短期面臨減產與訂單減少

美國為台灣蝴蝶蘭第一大外銷市場，去年台灣出口美國的蝴蝶蘭市值近新台幣20億。台灣蘭花產銷發展協會表示，美國自今年4月2日...

關稅20%上路！遭指「產業寒冬做二休五」 水五金協會駁斥

美國對台灣產品課徵20%關稅自今日上路，雖引發對傳統產業衝擊的關注，但彰化水五金產業發展協會近期發出聲明，嚴正駁斥外界對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。