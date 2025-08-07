和泰集團以四大核心專案實踐「量產幸福」願景

和泰集團秉持「與美好台灣同行」的永續承諾，提出永續策略藍圖M.O.V.E.四大主軸「移動自由(Mobility)、社會共好(Openness)、人才價值(Value)、環境友善(Eco)」，並將永續行動融入在日常營運中。

同時，集團也響應日本豐田「Producing Happiness for All」的理念，以「量產幸福」為願景，攜手關係企業與經銷商夥伴投入多項公益專案，致力為所有人創造幸福。

和泰集團成立「量產幸福」公益平台，結合四項與本業高度連結的核心專案，整合集團資源，將資源有效分配至每一個角落，讓各項行動能深入在地、擴及更廣大的受惠對象。為強化永續溝通，特別推出全新形象影片，以期發揮更大的社會影響力，帶動善的循環。

和泰集團運用本業資源，攜手和泰純青基金會捐贈yoxi愛心接駁服務，滿足弱勢族群就醫、就學及社工勤務時的交通需求。專案邁入第四年，已完成台北、新北、桃園、台中、台南及高雄等六都社會局及多個NGO合作，捐出超過3.9萬趟yoxi接駁(統計至2025年6月)，並於今年將愛心版圖拓展至屏東縣，首度導入iRent服務提升接駁彈性，擴大公益影響力。

打造更安全的交通環境，一直都是和泰集團的使命。自2011年起展開至今，已累積捐贈13萬套導護裝備，裝備採用警用等級材質，醒目設計讓駕駛人看到時可提高警覺並降低車速，守護全台超過2,700所中小學、百萬名導護志工及學童的用路安全。

和泰集團連續4年贊助新竹縣桃山國小、嘉興國小的原民合唱團參加各項國際賽事，為孩子們提供展現才華的舞台。今年嘉興國小於東京國際合唱大賽及台北國際合唱大賽勇奪四項金質獎，再次用天籟之音讓世界聽見台灣。此外，為鼓勵擁有天賦與夢想的孩子勇敢逐夢，和泰集團媒合各種職涯活動及演出機會，讓原夢小朋友的美妙歌聲能被更多人聽見，持續在每個舞台發光發熱。