加徵20%關稅痛得很有感 蝴蝶蘭業者：短期面臨減產與訂單減少

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
蝴蝶蘭。圖／本報系資料照

美國為台灣蝴蝶蘭第一大外銷市場，去年台灣出口美國的蝴蝶蘭市值近新台幣20億。台灣蘭花產銷發展協會表示，美國自今年4月2日起宣布將對進口農產品加徵關稅後，4到6月蝴蝶蘭的銷美訂單和去年同期相比已少了15%，短期減產已是必然的，而減產的同時也在精進品種分級、客戶分類和競爭條件的調整，期待能打通更多國際市場。

台灣號稱蘭花王國，生產的蘭花品質各界有目共睹，本次對等關稅新稅率將於美國時間8月7日正式生效，由原本零關稅直接加徵20%，使得我國蘭花產業淪為重災區。而主要競爭對手荷蘭，調整後稅率（歐盟稅率）為15％，低於我國。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，這次本次我國蝴蝶蘭種苗從零關稅增加到20%，對產業來說確實是痛的有感，台灣出口美國的大苗每根3到4.5塊美金，加徵20%後大約需要7到8毛美金的關稅；荷蘭出口美國是幼苗，成本較低才1塊美金，加15%也才1毛5關稅。

曾俊弼指出，當4月份宣布10%的基礎關稅時，4到6月銷美的蝴蝶蘭訂單和去年同期相比就少了15%，現在提高到20%的衝擊可想而知，農產品最大的問題在於不確定性，加徵的關稅到最後誰來負擔？美國消費者、買苗客戶還是生產者？這些都需要審慎評估。然而不只關稅，加上匯率也把毛利吃掉了，短期內減產、減少訂單是一定會發生的事。

曾俊弼說，台糖在美國有塊基地，如果能把蝴蝶蘭大苗先海運到美國，利用台糖位於加州的基地進行抽梗，這樣也能更貼近美國市場，也可以擴大投資，如果台糖能釋出當作台灣蘭花產業的前哨站，就能達到市場、農民和台糖的三贏，這會是具體可行的方案，現階段業者正和台糖洽談合作中。

