關稅20%上路！遭指「產業寒冬做二休五」 水五金協會駁斥

美國對台灣產品課徵20%關稅自今日上路，雖引發對傳統產業衝擊的關注，但彰化水五金產業發展協會近期發出聲明，嚴正駁斥外界對產業「做二休五」與「倒閉潮」的說法，強調目前產業運作一切如常，並無廠商採行極端因應措施。

協會指出，燈光設計師袁宗南日前在節目中未經查證，擅自將水五金產業與「做二休五」及「倒閉潮」聯結，嚴重誤導社會大眾，對整體產業形象造成損害，協會表達最嚴正的譴責。

彰化水五金產業發展協會理事長張家烈表示，雖然低階廠商毛利率較低，面對關稅上升可能較有壓力，但整體產業在90天關稅寬限期間以來，出貨仍屬正常，並未如外傳出現停工、裁員潮。目前多數廠商維持生產節奏，國際客戶則處於觀望階段，等待更合適的出貨時間，也期待未來美方能釐清關稅條款適用細節。

張家烈指出，台灣水五金出口七成以上銷往北美市場，產品定位多為中高階，主要競爭對手仍是越南、印尼等東南亞國家，目前這些國家的輸美產品稅率也在20%上下，與台灣相差不大，加上台灣廠商擅長少量多樣與穩定品質，仍保有一定競爭優勢。

他坦言，關稅對整體成本確實會造成壓力，匯率變動也是關注重點，業者目前「且戰且走」，後續可能與客戶協商分攤關稅，或調整售價，「就看客人是否願意買單，再做下一步布局」。