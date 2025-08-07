美對台關稅20%較大陸低 專家：可拉近競爭差距…但要留意這件事

快訊

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
美國總統川普今年在美東時間4月2日宣布「對等關稅」政策，新稅率將於美國時間8月7日正式生效。歐新社
美國總統川普今年在美東時間4月2日宣布「對等關稅」政策，新稅率將於美國時間8月7日正式生效。歐新社

美國對等關稅美東時間8月7日凌晨12時實施，對我開徵20%關稅，中華民國養殖漁業發展協會表示，和主要競爭對手中國大陸相比，20%關稅能拉近競爭差距，但國內貿易商可能在關稅上的信心不足而壓低國內漁價，需要特別留意。

根據農業部統計，美國為台灣蘭花最大外銷市場，2024年蘭花外銷產值約1.54億美元，出口美國產值便高達6146萬美元，占總出口比率近40%；吳郭魚去年外銷產值約5776萬，出口美國產值高達4473萬，占總出口比率77%；鱸魚去年外銷產值約3123萬，雖大多出口到澳洲，但出口美國產值674萬，仍占總出口比率約21%。

為鼓勵產業持續開拓美國及海外市場，農業部針對鱸魚、吳郭魚、鬼頭刀等品項提供外銷獎勵，鱸魚每公斤10元、吳郭魚每公斤5元、鬼頭刀每公斤19元等。

但看往本次的新稅率，吳郭魚主要競爭對手中國大陸、印尼和巴西，本次調整後稅率，中國大陸30%高於台灣，印尼19%與台灣接近，但巴西僅10%。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆表示，乍看之下巴西的稅率比我們低，但我們賣到美國的吳郭魚有條凍和魚片模式，條凍全魚價位較低，關稅下也許會有影響，但巴西的品質和風味和我們相比還是有差別，台灣品質應該還是更好。

侯彥隆說，魚片銷美的主要競爭對手是中國大陸和印尼，中國大陸的魚片屬小規格，台灣和印尼規格大些，因此消費市場上仍有區別，影響也不會太大；至於條凍上，中國大陸雖然關稅高但養殖成本低，但近年中國大陸銷美的吳郭魚有衰減趨勢，台灣20%的關稅說不定也能拉近競爭差距。

至於巴西條凍部分，侯彥隆說，巴西吳郭魚的主要市場在美東，我們的則以美西地區為主，在有市場區隔下並不太擔心。但是擔心的是，短期來看因為國內貿易商的信心不足，在預期心理下可能壓低國內漁價，也耳聞吳郭魚的出口貿易商，手上庫存還有不少，在去化之前對國內魚價還是有壓抑作用，漁民為了甩賣也會讓價格越低，這是需要特別關注的地方，但長遠來看還是有信心。

美國 關稅 吳郭魚 對等關稅

