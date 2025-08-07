紙膜取代塑膠農膜！「每公頃」可減少約1055公斤碳排放還能讓土讓降溫

農業用塑膠膜過往欠缺回收機制，衍生農膜棄置、亂燒等亂象，桃園市楊梅區農會與台大教授團隊攜手推廣紙膜種植技術，桃園市副市長蘇俊賓表示，紙膜取代傳統塑膠農膜，為全國首創作法。今年已有2.2公頃仙草田全面採用紙膜栽種，預估 「每公頃」 可減少約1055公斤碳排放，等同種植211棵樹，展現市府對生態保育及永續農業的重視，也期盼楊梅成為全台環保農業的領頭羊。

蘇俊賓今出席「食農教育－環保農膜種植仙草體驗活動」，並與學童一同體驗鋪設紙膜及種植仙草。蘇說，楊梅自2019年舉辦仙草嘉年華以來，仙草產業逐步發展，去年栽種面積達2.5公頃，其中已有2分地採用紙模，成效良好。今年擴大推動紙膜全面應用，不僅可自然分解，減少環境負擔，更能有效降低土壤溫度、提升仙草品質，實踐環境友善農法。此外，楊梅也為珍貴保育類「台北赤蛙」棲地，市府特將當地仙草命名為「赤蛙仙草」，建立獨特在地品牌，象徵守護生態的承諾。

楊梅區農會理事長鄭美英表示，楊梅仙草品質優良，並持續創新產品開發，除傳統仙草凍、茶包外，更推出仙草雞、仙草吐司、藥膳排骨、仙草冰淇淋等多元食品，深受市場好評。透過與學童共同參與農事體驗，不僅提升對在地農產的認識，也有助傳承農業文化、拓展仙草產業價值。