房價高加速「脫北者」 北市半年淨遷出3.3萬人

全台都會區房價日益高漲，令人口遷移狀況出現變化。住商機構觀察內政部資料，統計全台2025年上半年遷出、遷入人口狀況，台北市上半年淨遷出達3.3萬人，人數冠居全台，以小巨蛋演唱會座席約1.1萬座為例，北市上半年淨遷出人口約可塞滿3座小巨蛋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房價是人口遷移的重要因素之一，加諸北部縣市有交通建設帶動，更加速「脫北者」等人口流動趨勢。

內政部統計顯示，台北市今年上半年共遷出9.3萬人，但僅約6萬人遷入，整體淨遷出人口共達3.3萬名，為全台各縣市中，淨遷出人口最多的縣市。賴志昶指出，細看台北市資料，約3.6萬名北市遷出人口是移往新北市、約7千人移往桃園市，顯示在新北捷運、桃園機場捷運等交通建設串聯下，加上政府日前推出「TPASS政院通勤月票」等政策，加速北市人口遷移速度；另外，北市上半年平均新案房價已達每坪121.4萬元，房價之高有目共睹，剛需族群負擔不起如此高昂價位，僅能往外縣市移動。

另觀察統計，至於新竹市上半年遷出約1.2萬人，同時有約1.1萬人遷入，淨遷出約1,113人，為七大都會區中，罕見出現淨遷入人口為負數的縣市；除新竹市外，其他都會區人口持續流入，其中桃園淨遷入1萬2,679人最多，台中也有1.1萬人。

賴志昶補充，新竹市房價自疫情後持續高漲，目前新案每坪均價已近6字頭，並有部分社區已達8字頭以上，加上開發日益飽和，市場供給稀缺，令不少追求大空間的竹科客群，願以通勤時間換取居住空間，進而移居新竹縣甚至苗栗縣等區域。