快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

房價高加速「脫北者」 北市半年淨遷出3.3萬人

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

全台都會區房價日益高漲，令人口遷移狀況出現變化。住商機構觀察內政部資料，統計全台2025年上半年遷出、遷入人口狀況，台北市上半年淨遷出達3.3萬人，人數冠居全台，以小巨蛋演唱會座席約1.1萬座為例，北市上半年淨遷出人口約可塞滿3座小巨蛋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房價是人口遷移的重要因素之一，加諸北部縣市有交通建設帶動，更加速「脫北者」等人口流動趨勢。

內政部統計顯示，台北市今年上半年共遷出9.3萬人，但僅約6萬人遷入，整體淨遷出人口共達3.3萬名，為全台各縣市中，淨遷出人口最多的縣市。賴志昶指出，細看台北市資料，約3.6萬名北市遷出人口是移往新北市、約7千人移往桃園市，顯示在新北捷運、桃園機場捷運等交通建設串聯下，加上政府日前推出「TPASS政院通勤月票」等政策，加速北市人口遷移速度；另外，北市上半年平均新案房價已達每坪121.4萬元，房價之高有目共睹，剛需族群負擔不起如此高昂價位，僅能往外縣市移動。

另觀察統計，至於新竹市上半年遷出約1.2萬人，同時有約1.1萬人遷入，淨遷出約1,113人，為七大都會區中，罕見出現淨遷入人口為負數的縣市；除新竹市外，其他都會區人口持續流入，其中桃園淨遷入1萬2,679人最多，台中也有1.1萬人。

賴志昶補充，新竹市房價自疫情後持續高漲，目前新案每坪均價已近6字頭，並有部分社區已達8字頭以上，加上開發日益飽和，市場供給稀缺，令不少追求大空間的竹科客群，願以通勤時間換取居住空間，進而移居新竹縣甚至苗栗縣等區域。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，全台縣市人口遷移變化，不脫於房價、重大建設及產業等三大因素，如桃園、新北市即受惠於交通網路齊全，同時房價相對親民，加諸區域亦有不少產業話題，進而磁吸人口移入，相對房價已非一般族群所能負擔的北市，則是難擋人口持續移出；整體而言，後續在交通建設發展日益完善之下，北部人口結構勢必持續出現變化。

六都暨新竹縣市2025年H1淨遷入統計。資料來源／住商機構
六都暨新竹縣市2025年H1淨遷入統計。資料來源／住商機構

房價 小巨蛋 機場捷運

延伸閱讀

影／Uber載客太急綠燈直行沒煞車 遭北市救護車擦撞

脫北潮再現！北市半年淨遷出3.3萬人「可塞滿3座小巨蛋」

日本人口年減90萬創新高　2026年恐跌破1.2億

棕熊「小喬」疑腫瘤復發 北市動物園啟動安寧評估

相關新聞

脫北潮再現！北市半年淨遷出3.3萬人「可塞滿3座小巨蛋」

住商機構統計全台2025年上半年人口遷出、遷入指出，台北市人口持續外流，今年上半年淨遷出達3.3萬人，人數冠居全台，以小...

台塑四寶7月營收三好一保守 台塑、南亞、台塑化都較上月成長

台塑（1301）四寶7日公布7月合併營收，呈「三好一保守」表現，台塑（1301）、南亞（1303）及台塑化（6505）三...

加徵20%關稅痛得很有感 蝴蝶蘭業者：短期面臨減產與訂單減少

美國為台灣蝴蝶蘭第一大外銷市場，去年台灣出口美國的蝴蝶蘭市值近新台幣20億。台灣蘭花產銷發展協會表示，美國自今年4月2日...

關稅20%上路！遭指「產業寒冬做二休五」 水五金協會駁斥

美國對台灣產品課徵20%關稅自今日上路，雖引發對傳統產業衝擊的關注，但彰化水五金產業發展協會近期發出聲明，嚴正駁斥外界對...

美對台關稅20%較大陸低 專家：可拉近競爭差距…但要留意這件事

美國對等關稅美東時間8月7日凌晨12時實施，對我開徵20%關稅，中華民國養殖漁業發展協會表示，和主要競爭對手中國大陸相比...

台北市上半年淨遷出達3.3萬人 冠居全台、可塞滿3座小巨蛋

全台都會區房價日益高漲，令人口遷移狀況出現變化。住商機構觀察內政部資料，統計全台2025年上半年遷出、遷入人口狀況。資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。