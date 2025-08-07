脫北潮再現！北市半年淨遷出3.3萬人「可塞滿3座小巨蛋」
住商機構統計全台2025年上半年人口遷出、遷入指出，台北市人口持續外流，今年上半年淨遷出達3.3萬人，人數冠居全台，以小巨蛋演唱會座席約1.1萬座來算，北市上半年淨遷出人數約可塞滿3座小巨蛋。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，北市房價居高不下，加上鄰近縣市交通建設不斷，加速「脫北者」外移。
內政部統計顯示，台北市今年上半年共遷出9.3萬人，但僅約6萬人遷入，整體淨遷出人口共達3.3萬名，為全台各縣市中，淨遷出人口最多的縣市。
細看資料，北市遷出人口，約3.6萬名是移往新北市、約7千人移往桃園市，顯示在新北捷運、桃園機場捷運等交通建設串聯下，加上政府日前推出「TPASS政院通勤月票」等政策，加速北市人口遷移速度。
另外，北市上半年平均新案房價達每坪121萬元，剛需族群負擔不起如此高昂價位，只能往外縣市移動。
另觀察統計，除新竹市外，其他都會區人口持續流入，其中桃園淨遷入12,679人最多，台中也有1.1萬人。
新竹市上半年遷出約1.2萬人，同時有約1.1萬人遷入，淨遷出約1,113人，為七大都會區中，罕見出現淨遷入人口為負數的縣市。
賴志昶補充，新竹市房價自疫情後持續高漲，目前新案每坪均價已近6字頭，並有部分新案與中古社區已成交達8字頭以上，加上開發日益飽和，市場供給稀缺，令不少追求大空間的竹科客群，願以通勤時間換取居住空間，進而移居新竹縣甚至苗栗縣等區域。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨認為，人口遷移變化，不脫於房價、重大建設及產業等三大因素，桃園、新北受惠於交通網路齊全，同時房價相對親民，區域亦有不少產業話題，進而磁吸人口移入。相對房價已非一般族群所能負擔的北市，則是難擋人口持續移出。整體而言，後續在交通建設發展日益完善之下，北部人口結構勢必持續出現變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言