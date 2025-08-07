脫北潮再現！北市半年淨遷出3.3萬人「可塞滿3座小巨蛋」

住商機構統計全台2025年上半年人口遷出、遷入指出，台北市人口持續外流，今年上半年淨遷出達3.3萬人，人數冠居全台，以小巨蛋演唱會座席約1.1萬座來算，北市上半年淨遷出人數約可塞滿3座小巨蛋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，北市房價居高不下，加上鄰近縣市交通建設不斷，加速「脫北者」外移。

內政部統計顯示，台北市今年上半年共遷出9.3萬人，但僅約6萬人遷入，整體淨遷出人口共達3.3萬名，為全台各縣市中，淨遷出人口最多的縣市。

細看資料，北市遷出人口，約3.6萬名是移往新北市、約7千人移往桃園市，顯示在新北捷運、桃園機場捷運等交通建設串聯下，加上政府日前推出「TPASS政院通勤月票」等政策，加速北市人口遷移速度。

另外，北市上半年平均新案房價達每坪121萬元，剛需族群負擔不起如此高昂價位，只能往外縣市移動。

另觀察統計，除新竹市外，其他都會區人口持續流入，其中桃園淨遷入12,679人最多，台中也有1.1萬人。

新竹市上半年遷出約1.2萬人，同時有約1.1萬人遷入，淨遷出約1,113人，為七大都會區中，罕見出現淨遷入人口為負數的縣市。

賴志昶補充，新竹市房價自疫情後持續高漲，目前新案每坪均價已近6字頭，並有部分新案與中古社區已成交達8字頭以上，加上開發日益飽和，市場供給稀缺，令不少追求大空間的竹科客群，願以通勤時間換取居住空間，進而移居新竹縣甚至苗栗縣等區域。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨認為，人口遷移變化，不脫於房價、重大建設及產業等三大因素，桃園、新北受惠於交通網路齊全，同時房價相對親民，區域亦有不少產業話題，進而磁吸人口移入。相對房價已非一般族群所能負擔的北市，則是難擋人口持續移出。整體而言，後續在交通建設發展日益完善之下，北部人口結構勢必持續出現變化。