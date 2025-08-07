對等關稅今實施 建大輪胎楊銀明：面對大陸日韓競爭壓力大

美國對台灣對等關稅20%於８月7日起實施，彰化縣輪胎大廠建大輪胎公司總裁楊銀明說，面對大陸、日韓的競爭，這樣的關稅對台灣銷美汽車輪胎壓力很大，希望政府能把關稅再談降，而且現今也已感受到美國消費市場開始縮手，景氣已趨保守。

楊銀明說，建大輪胎銷美包括汽車輪胎、機車、腳踏車輪胎佔比約35％，目前汽車輪胎受關稅影響較大，因為美國有自製汽車輪胎，而日韓對等關稅15％，比台灣還低，讓台灣輪胎業界的國際競爭壓力不小。

「關稅到底談得如何?還有沒有希望調降到15％？政府要快點講」楊銀明說，政府一直講不清美國到底要什麼條件，業界的心就一直懸著，而且關稅關乎的是整體民生，最近美方汽車輪胎的訂單量已縮手約三成了，美國消費者有關稅帶動的通膨預期心態，消費縮手，進口商下單量自然會少。

楊銀明說，在第二季對等關稅寬限期出貨量比去年同期約多一成，但對等關稅20%實施後，加上原本進口關稅4%，共24%的汽車輪胎關稅壓力大，且目前對第三季的消費景氣都偏向保守。

建大輪胎在大陸和越南都有設廠，汽車及機車、腳踏車輪胎銷往世界各地，楊銀明說，以往在大陸的內銷也做的不錯，美國市場提高關稅後，建大得努力再拓展越南、大陸、歐洲等內需市場，但大陸廠商在越南也有設廠，大陸「很敢談價錢」，面對大陸和日韓競爭，台灣對美關稅得再調降，才有競爭力。

至於腳踏車輪胎，楊銀明說，由於美國本地較沒生產腳踏車輪胎，競爭壓力小一點，尤其疫情期間腳踏車銷售量大增，帶動輪胎產業，但因疫情期間進口美國大增，原本預期庫存量到2024就可去化完，但目前看來可能要到2026年才能消化完庫存。