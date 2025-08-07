Uber Eats攜手好市多滿月 小訂單占7成形塑即時經濟

快訊

中央社／ 台北7日電

Uber Eats今天表示，攜手好市多合作滿月，內湖店在尖峰時段創下每分鐘一單的紀錄；此外，4樣商品以內的小訂單占上線至今訂單量7成以上，並觀察到「即時經濟」已逐漸成為現代消費的重要趨勢。

Uber Eats今天發布新聞稿宣布，攜手好市多合作滿月，已上架近2000款商品，好市多內湖店更在尖峰時段創下每分鐘一單的紀錄，其中「科克蘭美式大烤雞」奪下熱銷冠軍，4樣商品以內的小訂單占上線至今訂單量7成以上，甜點、蛋糕都有即時外送，反映量販通路購物習慣透過Uber Eats，從一次購足一個月，轉向更靈活、即時的新模式。

Uber Eats今天首度公開好市多熱銷排行榜，「科克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍寶座，「豪華凱薩沙拉」、「美國華盛頓櫻桃」、「科克蘭鮮乳」緊隨其後，平台觀察發現，Uber Eats上的好市多訂單平均為3至4樣商品，且當中有超過7成是購買4樣商品以內的小單。

Uber Eats指出，好市多北投店也創下在平台單筆訂單近新台幣3萬元的生鮮雜貨最大單紀錄，凸顯用戶多元的採購需求，從家庭補貨到隨興購物皆能輕鬆滿足；為延續合作熱潮，Uber Eats上架包含新鮮芒果奶酪、提拉米蘇、草莓千層蛋糕等多款蛋糕甜點。

Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣表示，觀察到「即時經濟」已逐漸成為現代消費的重要趨勢，透過此次和好市多的合作，Uber Eats正在重新定義即時經濟的服務模式，突破最後一哩物流限制，打造從「賣場走進冰箱」的全新採購日常，讓消費者能以更便利的方式取得好市多商品。

他表示，Uber Eats首度同時使用二輪機車與三輪機車多元外送模式，靈活對應不同規模的外送需求。

Uber 好市多

