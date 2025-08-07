匯率關稅夾擊 上銀卓文恒：台灣工具機競爭壓力很大

美國對台灣暫時性關稅20%美東時間7日起實施，傳動元件廠上銀表示，上銀外銷美國比重不高，關稅對上銀直接影響有限，但匯率影響直接明顯；而台灣工具機業者出口仍需課徵關稅，加上匯率差距，產品出口競爭壓力非常大。

觀察對等關稅變數，上銀董事長卓文恒接受中央社記者訪問指出，上銀外銷美國比重不高，對等關稅實施對上銀直接影響有限，上銀持續行銷全球擴展其他市場。

不過卓文恒指出，美國是台灣工具機出口第2大市場，若工具機市況不好，也會影響上銀，將持續觀察台灣工具機產業景氣動向。

相較於關稅，卓文恒指出，新台幣匯率強升，加上競爭對手國日本的日圓匯率相對低檔，匯率對上銀影響直接且明顯。

卓文恒坦言，日本、韓國及歐盟等競爭對手國，紛紛透過簽署自由貿易協定（FTA）獲得關稅優惠；台灣工具機業者出口仍需課徵關稅，加上匯率差距，產品出口競爭壓力非常大。

電機大廠東元表示，美國德州主要生產大馬達產品，少數型號在台灣製造。因應關稅，東元考量大馬達產品都在德州廠製造，同時增加墨西哥廠單月小馬達產量，預估今年底墨西哥廠占比提升至9成。

東元進一步表示，2024年底越南廠大約占9成產量，墨西哥廠產量占比僅10%，不過小馬達品項列入美墨加貿易協定（USMCA），因此墨西哥小馬達廠出貨至美國可享零關稅，東元持續增加墨西哥廠單月小馬達產量，預估今年底墨西哥廠占比提升至9成，越南廠占比降至10%。

此外，東元指出，市場有看到漲價跡象，會關注競爭對手調整價格策略，不排除同步調漲格因應。

東元董事長利明献在7月底曾表示，4月開始關稅變數影響，企業因應之道大約可分為3類，包括100%轉嫁客戶、大部分中小企業呼籲政府幫忙，或是美國設立據點應變國際化等。

利明献指出，關稅對東元集團影響不大，北美市場有強韌電網和人工智慧（AI）基礎建設龐大需求，東元積極布局北美韌性電網和AI基礎建設應用，供應電機馬達、變壓器、資料中心設備、電氣開關等產品。