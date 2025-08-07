快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

匯率關稅夾擊 上銀卓文恒：台灣工具機競爭壓力很大

中央社／ 台北7日電

美國對台灣暫時性關稅20%美東時間7日起實施，傳動元件廠上銀表示，上銀外銷美國比重不高，關稅對上銀直接影響有限，但匯率影響直接明顯；而台灣工具機業者出口仍需課徵關稅，加上匯率差距，產品出口競爭壓力非常大。

觀察對等關稅變數，上銀董事長卓文恒接受中央社記者訪問指出，上銀外銷美國比重不高，對等關稅實施對上銀直接影響有限，上銀持續行銷全球擴展其他市場。

不過卓文恒指出，美國是台灣工具機出口第2大市場，若工具機市況不好，也會影響上銀，將持續觀察台灣工具機產業景氣動向。

相較於關稅，卓文恒指出，新台幣匯率強升，加上競爭對手國日本的日圓匯率相對低檔，匯率對上銀影響直接且明顯。

卓文恒坦言，日本、韓國及歐盟等競爭對手國，紛紛透過簽署自由貿易協定（FTA）獲得關稅優惠；台灣工具機業者出口仍需課徵關稅，加上匯率差距，產品出口競爭壓力非常大。

電機大廠東元表示，美國德州主要生產大馬達產品，少數型號在台灣製造。因應關稅，東元考量大馬達產品都在德州廠製造，同時增加墨西哥廠單月小馬達產量，預估今年底墨西哥廠占比提升至9成。

東元進一步表示，2024年底越南廠大約占9成產量，墨西哥廠產量占比僅10%，不過小馬達品項列入美墨加貿易協定（USMCA），因此墨西哥小馬達廠出貨至美國可享零關稅，東元持續增加墨西哥廠單月小馬達產量，預估今年底墨西哥廠占比提升至9成，越南廠占比降至10%。

此外，東元指出，市場有看到漲價跡象，會關注競爭對手調整價格策略，不排除同步調漲格因應。

東元董事長利明献在7月底曾表示，4月開始關稅變數影響，企業因應之道大約可分為3類，包括100%轉嫁客戶、大部分中小企業呼籲政府幫忙，或是美國設立據點應變國際化等。

利明献指出，關稅對東元集團影響不大，北美市場有強韌電網和人工智慧（AI）基礎建設龐大需求，東元積極布局北美韌性電網和AI基礎建設應用，供應電機馬達、變壓器、資料中心設備、電氣開關等產品。

關稅 上銀 東元

延伸閱讀

川普課半導體100%關稅 劉鏡清：對台積電是利多

晶片關稅恐拉高至100% 經貿辦：靜待行政命令、談判進度不受影響

對等關稅8月7日上路 川普：唯有極左派法院有能力阻止

對等關稅正式生效！川普真實社群發文：數十億美元的關稅正流入美國

相關新聞

脫北潮再現！北市半年淨遷出3.3萬人「可塞滿3座小巨蛋」

住商機構統計全台2025年上半年人口遷出、遷入指出，台北市人口持續外流，今年上半年淨遷出達3.3萬人，人數冠居全台，以小...

對等關稅今實施 建大輪胎楊銀明：面對大陸日韓競爭壓力大

美國對台灣對等關稅20%於８月7日起實施，彰化縣輪胎大廠建大輪胎公司總裁楊銀明說，面對大陸、日韓的競爭，這樣的關稅對台灣...

好樂迪財報／KTV 也逃不過匯損風暴！第2季每股虧損0.03元 股價寫新低

不少外銷業者第2季出現匯損，沒想到連KTV業者也中鏢。好樂迪（9943）公告財報，第2季每股虧損0.03元，主要因美元定...

比平均地權上路慘！民俗月推案量年減6成、創8年新低

8月底將進入民俗月，住展統計北台灣推案量，去年房市熱潮逼近1,500億元，今年利空烏雲不散，推估公開案量僅約569億元，...

台積宅不敗？高雄五大熱門交易路段出爐 楠梓占兩條

受央行打炒房、銀行限貸影響，今年高雄房市轉冷，不過仍有一些路段買氣仍夯。

foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

在人力短缺、成本高漲與消費行為改變的多重挑戰下，台灣餐飲業正站在數位轉型的十字路口。為協助業者突破瓶頸，外送平台food...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。