好樂迪財報／KTV 也逃不過匯損風暴！第2季每股虧損0.03元 股價寫新低

不少外銷業者第2季出現匯損，沒想到連KTV業者也中鏢。好樂迪（9943）公告財報，第2季每股虧損0.03元，主要因美元定存部位產生匯兌損失，導致單季業外虧損達7,700萬元，侵蝕本業獲利，拖累本季由盈轉虧。好樂迪過去僅在疫情最嚴峻時期出現過單季虧損，疫後回歸平穩，此次也是好樂迪自2022年第3季以來首見單季虧損。

好樂迪7日股價來到68元，下跌逾2%，股價來到26個月新低。好樂迪第2季營收5.6億元，年減12.9%，稅後虧損258.3萬元，較去年盈轉虧，每股虧損0.03元，累計上半年營收12.52億元，年減6%，稅後純益1.63億元，年減56.9%，每股純益1.92元。好樂迪表示，除了受到匯兌損失影響，去年關閉四家門市也對營收與獲利造成壓力，是整體表現下滑的主因之一。

好樂迪表示，去年陸續關閉四家門市，包括木柵店因租約到期房東不續租、草屯店因現金流為負提早解約、豐原店則因租約到期即將轉點至自有資產向陽店，另逢甲店因租金過高不再續租。今年第2季再關員林店，但6月底在豐原開出向陽店，目前家數規模維持在46店。

好樂迪除在豐原購置新據點並開出向陽店外，也已於羅東及礁溪購入新點，展現強化自有物業布局的決心。公司表示，未來將採取「小而美」的展店策略，以縮短投資回收期，並同步向一線城市與新興市場拓展，提升市場滲透率。

營運模式上，結合店中店與自有物業方式，降低租金成本，同時加速老舊門市設備汰換，優化營運效能。為擴大客群、因應少子化影響，公司也將推動雙品牌策略，推出全新V-MIX品牌，以科技新潮風格結合高端設備與多樣化餐飲服務，鎖定中高階市場需求。目前好樂迪V-MIX品牌已有台中西屯店、屏東東港店、豐原向陽店。

公司也持續優化會員制度，以提升顧客忠誠度與回流率。除了原有的威力E卡，新增學生E卡，透過降低會員門檻，吸引年輕消費群體。