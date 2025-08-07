快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

好樂迪財報／KTV 也逃不過匯損風暴！第2季每股虧損0.03元 股價寫新低

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好樂迪KTV。圖／聯合報系資料照片
好樂迪KTV。圖／聯合報系資料照片

不少外銷業者第2季出現匯損，沒想到連KTV業者也中鏢。好樂迪（9943）公告財報，第2季每股虧損0.03元，主要因美元定存部位產生匯兌損失，導致單季業外虧損達7,700萬元，侵蝕本業獲利，拖累本季由盈轉虧。好樂迪過去僅在疫情最嚴峻時期出現過單季虧損，疫後回歸平穩，此次也是好樂迪自2022年第3季以來首見單季虧損。

好樂迪7日股價來到68元，下跌逾2%，股價來到26個月新低。好樂迪第2季營收5.6億元，年減12.9%，稅後虧損258.3萬元，較去年盈轉虧，每股虧損0.03元，累計上半年營收12.52億元，年減6%，稅後純益1.63億元，年減56.9%，每股純益1.92元。好樂迪表示，除了受到匯兌損失影響，去年關閉四家門市也對營收與獲利造成壓力，是整體表現下滑的主因之一。

好樂迪表示，去年陸續關閉四家門市，包括木柵店因租約到期房東不續租、草屯店因現金流為負提早解約、豐原店則因租約到期即將轉點至自有資產向陽店，另逢甲店因租金過高不再續租。今年第2季再關員林店，但6月底在豐原開出向陽店，目前家數規模維持在46店。

好樂迪除在豐原購置新據點並開出向陽店外，也已於羅東及礁溪購入新點，展現強化自有物業布局的決心。公司表示，未來將採取「小而美」的展店策略，以縮短投資回收期，並同步向一線城市與新興市場拓展，提升市場滲透率。

營運模式上，結合店中店與自有物業方式，降低租金成本，同時加速老舊門市設備汰換，優化營運效能。為擴大客群、因應少子化影響，公司也將推動雙品牌策略，推出全新V-MIX品牌，以科技新潮風格結合高端設備與多樣化餐飲服務，鎖定中高階市場需求。目前好樂迪V-MIX品牌已有台中西屯店、屏東東港店、豐原向陽店。

公司也持續優化會員制度，以提升顧客忠誠度與回流率。除了原有的威力E卡，新增學生E卡，透過降低會員門檻，吸引年輕消費群體。

租金 營收 好樂迪

延伸閱讀

豐原超商外遭砍死...無限夢想總經理曾涉性騷 一審判賠100萬

影／疑性騷被報復...豐原超商遭砍 死者「驚人身分」曝光

豐原超商命案疑有2嫌 死者從超商外被砍殺到超商內

台中男豐原超商砍死人 投案稱不滿死者性騷擾女友 警存疑

相關新聞

脫北潮再現！北市半年淨遷出3.3萬人「可塞滿3座小巨蛋」

住商機構統計全台2025年上半年人口遷出、遷入指出，台北市人口持續外流，今年上半年淨遷出達3.3萬人，人數冠居全台，以小...

對等關稅今實施 建大輪胎楊銀明：面對大陸日韓競爭壓力大

美國對台灣對等關稅20%於８月7日起實施，彰化縣輪胎大廠建大輪胎公司總裁楊銀明說，面對大陸、日韓的競爭，這樣的關稅對台灣...

好樂迪財報／KTV 也逃不過匯損風暴！第2季每股虧損0.03元 股價寫新低

不少外銷業者第2季出現匯損，沒想到連KTV業者也中鏢。好樂迪（9943）公告財報，第2季每股虧損0.03元，主要因美元定...

比平均地權上路慘！民俗月推案量年減6成、創8年新低

8月底將進入民俗月，住展統計北台灣推案量，去年房市熱潮逼近1,500億元，今年利空烏雲不散，推估公開案量僅約569億元，...

台積宅不敗？高雄五大熱門交易路段出爐 楠梓占兩條

受央行打炒房、銀行限貸影響，今年高雄房市轉冷，不過仍有一些路段買氣仍夯。

foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

在人力短缺、成本高漲與消費行為改變的多重挑戰下，台灣餐飲業正站在數位轉型的十字路口。為協助業者突破瓶頸，外送平台food...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。