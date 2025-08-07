信義房屋楊協釗 用陪伴打造鄰里間的好關係

業務與客戶之間，只有買賣關係嗎？在信義房屋捷運辛亥店主任楊協釗看來，每一次的服務不只是對價關係，更是一次友誼的建立；即使是分店附近的鄰居們，楊協釗也總會熱情的問候，不少客戶因此指名由他服務，更有客戶因為一次社區服務接觸楊協釗後留下深刻印象，相隔十年後有購屋需求便在第一時間便找上門、指定楊協釗服務。

在捷運辛亥店一待就是十數年的楊協釗被暱稱為「小楊」，因為在地耕耘許久，許多成交客戶都成了附近鄰居，彼此的好交情從互動就可窺見一二；客戶路過分店會多看兩眼，看「小楊有沒有認真上班」，如果座位沒人還會傳訊息問「怎麼都沒看你在店裡」，就連身材走樣了也會被「關切」，讓楊協釗笑稱自己不能做壞事。

楊協釗也總會安排時間關心大家的近況，若有時常傳早安圖的長輩一陣子沒有發圖片過來，楊協釗也會特地再聯繫，「只是想確認對方好不好」，這樣的親切與溫暖，讓「隔壁小楊」成了周遭社區的好鄰居代名詞。

對楊協釗來說，房仲工作讓他最感動、有成就感的，是看著客戶成家、實現家業夢想，提到印象最深刻的客戶，楊協釗回憶，那是一組換屋客，孩子已經升上國中，但當年第一次遇見他們，是帶著襁褓中的嬰兒來看房的首購族，「那時非常感動，就像是陪著朋友一路成長的感覺」。

曾有首次交易的客戶拿著10年前的照片來相認，表示在孩子念國小時，某天在社區活動跟楊協釗拿了一支棉花糖，對楊協釗的親切留下深刻的印象，當年那個才及腰的孩子，而今已經是高中生；也有曾服務過一家人從媽媽到兩個女兒都來找他買房。問楊協釗有什麼祕訣讓客戶黏著度這麼高，他爽朗地大笑表示，「我以為是因為我非常專業，結果我問客戶，他們的回答是因為我比較不油！」

事實上，楊協釗能深獲客戶信任，除了專業，更加上細心與發自內心的關懷，遇年紀較長的客戶，楊協釗總將對方當成自家長輩，站在對方立場主動多做些事情。有次一對老夫妻前來委託出租物件，過程中需要進行謄本申請、租約公證等等行政流程，因為剛好兒女不在身邊沒能處理，楊協釗除了細細說明交易流程，更主動陪著長輩跑流程、載著對方簽約，協助處理物件大小事，細心與耐心的服務，不只讓老夫妻感動，遠在國外的女兒更親自致電至公司致謝，原來老夫妻不僅年長，其中一方更有失智的症狀，女兒表達自己遠在他鄉沒能照顧到父母，是楊協釗的暖心服務，讓自己無後顧之憂，後續女兒要買房亦指名找楊協釗服務。

面對客戶的讚揚，楊協釗謙虛地表示，很謝謝客戶的回饋，自己並沒有多做些什麼，只是把客戶當成自家的長輩或是朋友看待，很自然地也會從對方立場出發、為對方著想。楊協釗真誠待客，用行動展現信義房屋「先義後利、以人為本、正向思考」的企業理念，早已內化成信義人獨特的DNA。