父親節向「心目中的超人」說感謝 信義房屋還推來店專屬貼紙

父親節即將到來，信義房屋於即日起至8月18日舉辦社群互動活動，以「我心目中的超人」為主題，邀請社區居民、客戶一同參與，結合線上社群分享與實體門市打卡，不僅表達對爸爸真摯感謝，更是信義房屋溫馨連結社區住戶情感的實際行動。

信義房屋表示，「爸爸不一定會飛、不穿披風，卻總在我們最需要的時候出現；他可能沉默寡言，卻從不缺席家庭生活的重要時刻」，此次活動希望藉由「我心目中的超人」為題，喚起每個人心中對爸爸的記憶與情感，一句話、一張照片，讓「謝謝你」有機會被說出口。

信義房屋長期深耕社區服務，持續尋找讓住戶主動參與的動機。不同於以往著重服務場景的互動，本次活動從生活節慶出發，設計輕鬆自然的互動機制，希望提升住戶的參與感與親近感，透過節慶活動拉近品牌與居民的距離，讓「進店」成為一種生活中的快樂選擇，而非單一的購屋需求。

活動期間，民眾可透過社群平台參與主題分享：只要使用AI工具創作出「我心目中的超人」圖像，上傳至FB信義房屋官方粉絲專頁留言區，並搭配Hashtag #讓幸福義直都在 #我心目中的超人，即可參與互動。除了創意十足的AI生成圖片，網友也可附上一段話，分享與爸爸之間難忘的小故事。

不僅有線上活動，全台信義房屋分店將同步打造「我心目中的超人」主題櫥窗與創意拍照框，營造打卡拍照場景。凡民眾親至門市與櫥窗合影，並完成FB區域粉絲專頁線上留言分享，即可獲得限量「我心目中的超人」精美貼紙作為來店小禮，為節日增添一份心意與回憶。

透過這次活動，信義房屋邀請每個人停下腳步，好好想一想，「在你心中，那位默默守護的超人是誰？又曾為你做過哪些讓人感動的小事？」希望民眾能更勇敢地表達愛與感謝，也透過分享的力量，讓更多人感受到節日的溫度與家庭的重要。

本次活動也將透過信義房屋六大區域粉專進行串聯，包含北區、中區、南區等，強化社群動能與在地連結。透過分享與留言，讓愛擴散，活動不設限年齡與對象，無論是兒女、配偶，甚至是曾受爸爸照顧的長輩或朋友，都能加入行列，為心中的超人獻上一份祝福。

信義房屋Facebook（https://www.facebook.com/sinyifans/?locale=zh_TW）