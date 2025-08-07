對等關稅來襲 機械公會：建議政府防禦性匯率調控

美國對台灣暫時性關稅20%今天起實施，機械公會表示，相較日、韓等競爭對手國15%稅率，美國對台關稅課徵20%稅率，將使機械產業受到嚴重衝擊，建議政府採取防禦性匯率調控，新台幣兌美元匯率回到33元區間。

工具機公會指出，加徵20%關稅可能衝擊價格優勢，對中階機型與中小業者恐引發市場流失與轉單效應。部分業者正思考輕量化組裝或模組化產品，在美國當地生產，以因應關稅衝擊。公會建議，業者應積極拓展印度、東協、歐洲等潛力市場。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立接受記者訪問表示，相較日、韓等競爭對手國15%的稅率，美國對台關稅達20%，將使機械產業受到嚴重衝擊，持續影響台灣機械出口國際競爭力。

莊大立指出，近期機械業廠商已因新台幣匯率較競爭對手國強勢，導致外銷訂單競爭力下滑，匯損更直接侵蝕了企業獲利；對等關稅20%確定實施後，可能進一步引發國際供應鏈轉移，導致國內中小微型供應鏈萎縮與斷鏈等衝擊。

機械公會建議政府採取防禦性匯率調控，期盼短期內新台幣兌美元匯率回復到今年4月初的33元，以維持產業國際競爭力。

機械公會也建請政府資金與政策支持，研擬專案融資方案，協助企業現金流周轉；呼籲銀行體系勿雨天收傘，研擬貸款期限放寬、延遲還款等方式，減輕企業周轉壓力。

機械公會表示，政府可持續協助擴大內需與國內製造業轉型升級，鼓勵製造業汰舊換新並使用國產設備，給予全面性換購補助，也可維持台灣機械產業聚落與相關供應鏈。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳指出，部分工具機業者正思考輕量化組裝或模組化產品，在美國當地生產，以因應關稅衝擊，也有廠商推動數位化轉型或是強化人工智慧（AI）賦能應用。

他表示，工具機產業持續朝向少量多樣、高精密多軸產品發展，廠商也可思考跳脫既有商業模式，彈性因應調整，例如從代理商轉型為直銷方式、擴展其他海外市場、多運用人工智慧（AI）或數位化行銷工具，或是轉型朝向B2C銷售模式等。

展望美國以外市場布局方面，陳伯佳表示，美國仍是台灣工具機和機械業第2大出口市場，廠商布局仍有韌性。他建議業者積極拓展印度、東協、歐洲等潛力市場，印度正推動進口替代與製造業擴張，東協在汽車與電子產業持續投資升級；歐洲如波蘭、捷克等新興工業國，也具備設點潛力與合作空間。

工具機公會說明，台灣工具機出口至美國市場，年平均出口值接近4億美元，主力機種包括綜合加工機、車床、鍛壓與沖壓工具機等。

工具機公會表示，台灣產品以高性價比與靈活交期等特性，受美國市場青睞；但加徵20%關稅，可能衝擊價格優勢、中階機型與中小業者。