和大營收／7月4億123萬元、月增13.50% 創近三月高點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2025年7月合併營收為4億123萬元，月增13.50%，創近三個月營收高點。今年1~7月累計合併營收為27億6,652萬元。隨著美國關稅稅率明朗，客戶逐漸恢復拉貨，預期公司營收將擺脫近期谷底局勢，重回成長軌道。同時公司已與客戶達成關稅協議，由客戶全額吸收關稅支出，對公司財務獲利無影響。

和大與高鋒（4510）公司轉投資成立轉投資和大芯科技，結合和大的系統整合和高鋒的設備組裝能力，瞄準CoWoS先進封裝中後段檢測市場，目前已成功開發第一代半導體封裝測試檢測分選機原型機，即將參加九月台北國際半導體展，正式發表新產品與新技術，展示公司嶄新的研發實績，積極搶攻封裝測試設備3000億以上之市場，發展集團另一個利基產品，預計2026年Q2開始量產出貨。

另外和大亦積極開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為AI機器人設備打造核心關鍵零組件，建構完整台灣工業機器人產業供應鏈。目前已接洽三家國內外機器人設計案，其中A公司及K公司已開始試樣，T公司報價中。預計2026年可開始量產出貨，展望2026年營運可望迎來爆發成長。

展望下半年營運，因受惠新增二家電動車客戶(N公司與D公司)急單增量需求，美國貿易關稅明朗及客戶恢復追加拉貨等因素，預期下半年營運將會優於上半年。

和大 營收 工業機器人

