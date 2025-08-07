暫時性20%關稅實施 工具機業：台灣銷美立足點更不平等

美國對台灣暫時性關稅20%於美東時間7日起實施，工具機業大老、前程泰集團董事長楊德華指出，台灣、日本、韓國在工具機輸美的關稅立足點將更加不平等，程泰透過增加美國倉庫存貨水位，用較低成本因應關稅實施後的出貨需求。

楊德華分析，日本和韓國原本工具機產品輸美關稅為零，現在調升至15%，但台灣工具機輸美以往就要課徵4.75%關稅，現在調高至20%，台灣工具機輸美關稅將增加至近25%，與日韓競爭對手關稅稅率差距拉大。

楊德華表示，美國對台灣對等關稅確定課徵20%後，台灣、日本、韓國在工具機輸美的關稅立足點更加不平等；若加上匯率競爭力也低於日韓，「台灣工具機中小企業會很辛苦」。

工具機廠東台對中央社記者表示，美國市場占東台集團整體營收比例低，未達1成，因應關稅與匯率雙重因素影響，東台提前思考布局，除強化與同業之間合作外，以「海外深耕＋科技升級」雙主軸，加速打造全球智慧製造新版圖。

台灣工具機暨零組件工業同業公會提供數據顯示，美國對台對等關稅若為20%，工具機產品出口美國，還要加上原本稅率，例如綜合加工機原有稅率3.3%至4.2%、車床原稅率4.2%至4.4%、機械零組件原稅率8%等，之後都要加上新實施的20%暫時性對等關稅。

對於程泰集團因應策略，將擔任集團總裁的楊德華表示，程泰集團工具機出口到美國比重不高，儘管出口占程泰集團整體業績比重達85%，但美國市場占比僅10%、墨西哥和加拿大合計占比僅5%，美對台對等關稅對於程泰集團影響不大。

楊德華指出，在4月初後美國暫緩對等關稅90天期間，程泰集團提高在美國既有倉庫、成本較低的存貨水位，目前大約有2000多萬美元的存貨，可用較低成本因應關稅實施後的出貨需求。

不過楊德華坦言，未來營運仍有嚴峻挑戰，程泰集團會透過開源節流、升級轉型、降低成本、開發新世代產品、分散市場等方式因應。

因應關稅影響，東台說明，延續今年初與百德機械歐洲子公司Lerinc策略合作，預計深化歐洲市場，聚焦與德系客戶合作，優化區域服務網絡，強化在地即時支援與製程整合能力。

東台指出，歐洲據點未來將成為推動全球業務拓展的核心樞紐之一，帶動高階產品與智慧應用加值導入，並與既有策略夥伴資源整合，共同拓展中高階應用市場，強化國際競爭力。