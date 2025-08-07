對等關稅上路 台塑：銷美比重不高直接影響有限
美國對等關稅8月7日實施，台灣暫行稅率為20%，台塑企業評估，由於產品銷美比重不高，受直接影響有限，但必須留意間接影響，因為高關稅可能造成通膨、削弱消費力道。
台灣暫時性關稅20%於美東時間7日上路，台塑企業評估，因直接出口美國比重不高，受對等關稅直接衝擊有限，而且台塑集團在美國德州等地有設廠，可伺機爭取當地採購商機。
台化董事長洪福源先前曾指出，以台化為例，2024年銷美產品約新台幣51億元，對照台化去年營收2438億元，銷售比例約僅2%，且其中約有一半以上可操作避免，另一半將放棄輸往美國，輸美業務損失對台化直接影響不大。
雖然直接影響不大，但間接影響不能忽略，因為台化重要外銷市場是東南亞國家，而終端消費地大都在美國，在高關稅情境下，要留意對消費力道的衝擊。
