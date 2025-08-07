快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

對等關稅上路 台塑：銷美比重不高直接影響有限

中央社／ 台北7日電

美國對等關稅8月7日實施，台灣暫行稅率為20%，台塑企業評估，由於產品銷美比重不高，受直接影響有限，但必須留意間接影響，因為高關稅可能造成通膨、削弱消費力道。

台灣暫時性關稅20%於美東時間7日上路，台塑企業評估，因直接出口美國比重不高，受對等關稅直接衝擊有限，而且台塑集團在美國德州等地有設廠，可伺機爭取當地採購商機。

台化董事長洪福源先前曾指出，以台化為例，2024年銷美產品約新台幣51億元，對照台化去年營收2438億元，銷售比例約僅2%，且其中約有一半以上可操作避免，另一半將放棄輸往美國，輸美業務損失對台化直接影響不大。

雖然直接影響不大，但間接影響不能忽略，因為台化重要外銷市場是東南亞國家，而終端消費地大都在美國，在高關稅情境下，要留意對消費力道的衝擊。

美國 台化 關稅

延伸閱讀

美對等關稅開徵 汽車零配件台廠在美設點降低衝擊

川普祭半導體100%關稅 劉鏡清：對台積電是利多

川普喊課100%晶片關稅 台積電在美設廠利多發酵、股價創歷史天價

美印因關稅緊張之際…印媒：莫迪月底暌違7年訪陸 出席上合峰會

相關新聞

比平均地權上路慘！民俗月推案量年減6成、創8年新低

8月底將進入民俗月，住展統計北台灣推案量，去年房市熱潮逼近1,500億元，今年利空烏雲不散，推估公開案量僅約569億元，...

台積宅不敗？高雄五大熱門交易路段出爐 楠梓占兩條

受央行打炒房、銀行限貸影響，今年高雄房市轉冷，不過仍有一些路段買氣仍夯。

foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

在人力短缺、成本高漲與消費行為改變的多重挑戰下，台灣餐飲業正站在數位轉型的十字路口。為協助業者突破瓶頸，外送平台food...

20%關稅重棒 中小企業2,451億產值恐蒸發！齒輪大王嘆：傳產變「慘業」

白宮公布台灣關稅稅率為20％這天，讓許多國內傳產業者，感受到一股凜冬將至的蕭瑟氛圍。經濟部評估關稅將衝擊近2.3萬家中小企業，2,451億產值恐蒸發。

關稅陰霾壟罩房市 李同榮不樂觀：一條件成立就雪上加霜！恐一路低迷到明年

美台關稅稅率終於出爐！美對台20%關稅影響是否影響房市？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，毛利率低的產業，尤其是傳產聚集的中南部，評估出售資產的企業預料將增加，因中南部的工業用不動產及傳產就業剛需市場，在關稅揭牌後，可能掀起一波洗牌。

連鎖效應／注意323警訊 加盟不失速

以開放加盟快速拓展，若連鎖績效沒有跟上發展的腳步，加盟也會成為失速列車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。