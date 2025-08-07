和大：下半年營運優於上半年 機器人元件明年出貨

快訊

中央社／ 台北7日電

汽車傳動系統製造廠和大今天預估，下半年營運將優於上半年，和大已與客戶達成關稅協議，由客戶全額吸收關稅支出，機器人關鍵零組件已接洽3家國內外機器人設計案，預計2026年可量產出貨。

和大今天公布7月自結合併營收新台幣4.01億元，月增13.5%，是3個月來高點，但較2024年同期下滑20.48%，和大累計今年前7月自結營收27.66億元，年減23.96%。

和大透過新聞稿指出，美國關稅稅率明朗，客戶逐漸恢復拉貨，預期營收將擺脫近期谷底局勢，重回成長軌道，和大已與客戶達成關稅協議，由客戶全額吸收關稅支出，對財務獲利無影響。

展望下半年營運，和大指出，受惠新增2家電動車客戶急單增量需求，美國貿易關稅明朗及客戶恢復追加拉貨等因素，預期下半年營運可優於上半年。

在先進封裝設備布局，和大表示，與高鋒轉投資成立和大芯科技，布局CoWoS先進封裝中後段檢測市場，目前已開發第一代半導體封裝測試檢測分選機原型機，預計2026年第2季開始量產出貨。

在機器人元件，和大指出積極開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為人工智慧（AI）機器人設備打造核心關鍵零組件，目前已接洽3家國內外機器人設計案，其中2家已開始試樣，另一家報價中，預計2026年可開始量產出貨。

和大 關稅 機器人

