比疫情、平均地權上路都慘！民俗月推案量年減6成 探近8年新低

8月底將進入民俗月，住展統計北台灣8月推案量，去年房市熱潮逼近1,500億元，今年利空烏雲不散散，推估公開案量僅約569億元，年減61%，探近8年來新低，比禁止預售任意轉讓的平均地權條例修法上路時期，以及疫情三級警戒的時候都來的差。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，過去千億元的推案量時期，至少都有一、兩案達標百億元，像去年同期就有台北市文山區、新北市林口區兩個破百億元案，但今年8月總銷百億案掛蛋，個案總銷最高僅80億元，為台北市南松山與桃園市小檜溪分別有利晉、定泰建設兩案登場，不脫品牌、地段因素，勇於百無禁忌上場。

其餘還有數十億元量體新案不到10案，且僅剩新竹市香山區的愛山林建設系列案達標50億元，其他案多在總銷30億元以下，對照去年有國美、華固、國揚於台北市信義區，和新北市三重區、新店區民俗月推出50-70億元指標案，今年相當程度呼應鬼月死氣沉沉。

值得一提的是，預售屋因多年後交屋，其實較沒有在好兄弟專屬月即刻搬遷入住的疑慮，推出預售案或許干擾較少，反之新成屋稍有忌諱之餘，還有入手後就得與銀行打交道，偏遇眼下貸款限縮的麻煩問題，相比去年此刻仍有新北市新店區、汐止區的知名先建後售案現身，今年鬼月新成屋案幾乎不見蹤跡，儼然退避三舍，生人迴避。