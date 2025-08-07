美對等關稅開徵 汽車零配件台廠在美設點降低衝擊

快訊

中央社／ 台北7日電

美國對台灣暫時性關稅20%美東時間7日起實施，觀察汽車零配件產業，大部分汽車零配件出口至美國關稅屬於232條款範圍，5月初起即課徵25%關稅，廠商藉由在美國或墨西哥設立據點、轉嫁客戶或供應商吸收等方式，降低關稅影響，部分業者銷往美國市場比重低，影響有限。

汽車零配件廠東陽總裁吳永祥指出，大部分汽車零配件出口至美國關稅屬於232條款範圍，5月3日即課徵25%關稅。

吳永祥表示，東陽集團目前售後市場維修件（AM）接單正常，持續努力做到無法被取代的本業競爭力，主要持續關注競爭對手的動向。

在美國布局方面，東陽說明，德州廠作為北美市場關鍵據點，持續進行擴廠與升級產線，強化北美在地化快速補貨供應系統，拉近與客戶距離，穩固AM市場地位。

汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮重申，和大已與客戶談妥，關稅要轉嫁，所有客戶均贊同，和大沒有受到關稅影響。他表示，相較關稅，和大更關注新台幣匯率升值影響。

和大說明，成本計算和機器運轉時間、甚至刀具模具運作，都經過客戶中心廠認證，因此和大可與客戶談妥關稅轉嫁，避開關稅費用。

車燈大廠堤維西董事長吳國禎表示，堤維西持續布局美國底特律新廠，投資規模約1500萬美元，供應當地原廠製造商（OE）客戶。北美OE市場布局以底特律新廠為核心，目前未規劃在墨西哥或加拿大設廠。

吳國禎指出，堤維西布局美國OE件新廠，主要因應客戶在COVID-19疫情後短鏈供應趨勢、以及俄烏戰爭等地緣政治影響，在主要市場供貨，縮短物流時間成本，增加在地供應能力。

車用LED廠聯嘉光電總經理黃昉鈺表示，聯嘉在關稅變數前就已在美國密西根設立生產據點，可因應關稅政策變化，彈性調配密西根廠角色；聯嘉光電墨西哥廠產品不銷美國，直接出貨給墨西哥廠區車用第1階（Tier 1）客戶，墨西哥廠不受川普關稅影響。

聯嘉光電說明，在討論關稅過程中，集團第一時間已與上游供應商接洽，上游供應商願意吸收關稅；相較之下，新台幣匯率升值影響較大，因為聯嘉光電主要市場集中在歐美，營收多以美元計價。

車用多媒體系統商怡利電子向記者分析，怡利電直接或間接輸出到美國比重極少，市場以東南亞、印度、中國大陸、台灣為主，怡利電泰國廠主供當地或東南亞市場需求，怡利電持續觀察美國是否啟動另一波次級關稅政策。

汽車鍛造輪圈廠巧新說明，對美國出貨占比不到15%，部分客戶以關稅等費用由買方負擔（FOB）條件交易，粗估營收比重約5%至6%受關稅稅率調整影響；目前有客戶主動協商成本分攤。整體而言，美國關稅對巧新影響不大。

5月3日起，美國依照232條款，對汽機車零組件課徵25%關稅。產業人士表示，大部分車用AM件產品落在25%關稅區間，部分品項不在232條款範圍內，可能以暫時性關稅20%課徵，未來還是要看川普政府對232條款的調查結果以及台美關稅談判進展而定。

